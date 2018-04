Grifols i IrsiCaixa acorden impulsar la recerca biomèdica en VIH

La companyia farmacèutica Grifols i l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa han signat aquest divendres un acord de col·laboració per impulsar la recerca biomèdica en VIH i altres malalties relacionades, han informat en un comunicat.





Grifols aportarà 1,5 milions d'euros anuals durant cinc anys a través de la Grifols Innovation and New Technologies (Giant) i que es destinaran a finançar investigacions i afrontar altres reptes de la biomedicina actual, com l'estudi del microbioma o les malalties infeccioses emergents .





L'empresa farmacèutica es converteix així, al costat de la Fundació Bancària La Caixa, a preferent per finançar les necessitats de les línies d'investigació d'IrsiCaixa, i podrà explotar amb caràcter preferent els resultats i les patents que resultin dels projectes, si bé la titularitat serà exclusiva d'IrsiCaixa.





Per valorar el progrés dels diferents projectes d'investigació d'IrsiCaixa es crearà una comissió de seguiment que es reunirà periòdicament i estarà formada per representants de Grifols i IrsiCaixa, i estarà present el director d'IrsiCaixa, Bonaventura Clotet.





IrsiCaixa és una fundació privada sense ànim de lucre, impulsada per la Fundació Bancària La Caixa i la Conselleria de Salut de la Generalitat, que des de fa 20 anys lidera la investigació per eradicar el VIH / Sida i altres malalties relacionades.





El conveni l'han oficialitzat aquest divendres el director general de Recerca de Salut de la Generalitat, Albert Barberà; el president d'honor de la Fundació Bancària La Caixa, Josep Vilarasau; el director corporatiu de Recerca, Àngel Font; el director d'IrsiCaixa, Bonaventura Clotet, i els consellers delegats de Grifols, Víctor i Raimon Grifols.