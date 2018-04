Puigdemont paga la fiança

L'expresident de Catalunya Carles Puigdemont ja ha pagat la fiança i podria abandonar la presó del nord de Neumünster de forma immediata, segons ha informat el fiscal general de l'estat de Schleswig-Holstein.





Aquest dijous, el Tribunal Regional Superior (OLG) d'aquest estat havia dictat la llibertat sota fiança de 75.000 euros per a Puigdemont, i alhora ha indicat que l'extradició a Espanya era possible sobre la base del delicte de malversació, però no al de rebel·lió.





Puigdemont preveu comparèixer en roda de premsa aquest divendres a les 18 hores des de Neumünster quan surti de la presó.





A la seva sortida del centre penitenciari, el president serà rebut per una delegació de diputats de JxCat, ERC i Demòcrates.