CaixaBank destaca "beneficis rècord" el 2017 i defensa el trasllat a València com "la millor decisió"

El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha destacat aquest divendres la "fortalesa comercial" de l'entitat, que ha obtingut el 2017 un benefici de 1.684 milions d'euros, fet que suposa un increment del 61%, la "xifra més alta de la seva història ".





Resultats "especialment meritoris en un any particularment difícil per la tensions polítiques a Catalunya", ha admès, i que demostren que el trasllat de la seva seu social a València "era la millor decisió" per protegir clients i empleats.





Així ho ha manifestat en la junta general ordinària d'accionistes de CaixaBank que se celebra al Palau de Congressos de València, la primera en aquesta ciutat després del trasllat de la seva seu social des de Barcelona per la incertesa política després de l'1-O, i del que avui es compleixen sis mesos.





Durant la seva intervenció, Gual ha assenyalat que el 2017 "no ha estat exempt de grans reptes" que l'entitat ha estat "capaç de superar" tornant a ampliar el seu lideratge en banca minorista.





"Aquesta fortalesa comercial combinada amb indubtable solvència financera ens ha permès millorar rendibilitat, amb beneficis rècord el 2017", ha subratllat.