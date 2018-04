Gas Natural veu primordial adaptar infraestructures per aprofitar el potencial del gas renovable

El director general de Negocis Regulats de Gas Natural Fenosa, Antoni Peris, ha considerat "primordial" planificar les adaptacions necessàries a la infraestructura gasista d'Espanya en els pròxims anys per aprofitar "tot el potencial" del gas natural renovable, una energia que "juga un paper essencial "en la transició energètica.





En la seva participació al Fòrum Tecnològic sobre el Gas Renovable celebrat a Madrid, Peris, també president de la patronal Sedigas, va destacar que potenciar la xarxa de gas com a receptora d'energia renovable "és una opció sostenible i econòmicament competitiva per potenciar un sistema energètic descarbonitzat".





La principal conclusió assolida durant el fòrum ha estat que amb el gas natural renovable, l'impacte mediambiental és neutre, es reforçarà la capacitat per complir els objectius de descarbonització i es podrà, així mateix, impulsar l'economia circular, ha informat Gas Natural Fenosa.





Així mateix, els experts van destacar que l'impuls al gas renovable, energia obtinguda a partir de residus, afavoreix el desenvolupament en entorns rurals ja que es basa fonamentalment en l'explotació de recursos agroalimentaris i promou la cooperació local dels diversos agents implicats (agricultors, ramaders , empreses energètiques, enginyeries, administracions públiques locals, tecnòlegs, etc.).





Peris i el director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, van inaugurar a la seu que té la companyia a Madrid, aquest I Fòrum Tecnològic de debat Impulsar el desenvolupament del gas renovable a Espanya.





Durant la sessió, vint reconeguts experts del sector, van analitzar l'actual situació d'aquesta energia a Espanya, així com les bases per al disseny d'un programa d'actuacions que impulsin a mitjà termini el gas renovable com a energia sostenible.





El conjunt d'experts va coincidir que el gas natural renovable aporta beneficis mediambientals, ja que és una energia baixa en emissions de GEH (gas d'efecte hivernacle).





A més, van destacar que la seva producció contribueix a complir els objectius de la Unió Europea en el procés de descarbonització del sistema energètic, perquè aquest sigui estable, competitiu i sostenible i permetre l'impuls de l'economia circular.