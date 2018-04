Sanitaris catalans s'uneixen en una plataforma per defensar el dret universal a l'assistència

Sanitaris promotors de la Plataforma pel dret universal a la salut





Professionals de sector de salut i sociosanitari català s'han unit en una plataforma sota el lema 'Salut, un dret per a tothom' per defensar la Llei d'universalització de l'assistència sanitària aprovada pel Parlament l'any passat, després que el Govern central hagi presentat un recurs perquè la considera inconstitucional.





En declaracions als mitjans, el psiquiatre Josep Antoni Ramos ha explicat que es tracta d'una iniciativa sorgida espontàniament de treballadors del sector en contra que es retalli un dret universal, que afectaria les persones més vulnerables i, alhora, podria presentar un "problema enorme" per a la salut pública, en no cobrir vacunes i infeccions, per exemple.





El membre de la plataforma ha explicat que han vist necessari defensar aquesta llei perquè, si no, l'atenció sanitària a persones en situació irregular se situaria fora de la llei: "No hi ha justificació ni motiu per retirar aquest dret", ja que no veuen motius de recursos, i es generaria més exclusió social.





Ha alertat que en l'actualitat, el fenomen migratori planteja reptes com l'atenció a persones que migren d'altres països, com els refugiats, que probablement arribaran més i que cal evitar que pateixin la "exclusió brutal" que suposaria la retirada d'una llei que blinda aquest dret, tot i que s'aplicava anteriorment des de la dècada dels 1980, ha recordat.





La iniciativa ha recollit més de 4.000 signatures a la plataforma 'Change.org', on va superar les 3.000 a les primeres 24 hores, i en la qual demana en un manifest dirigit a la Conselleria de Salut de la Generalitat que defensi la universalitat sanitària per garantir un dret humà fonamental i, alhora, una peça "clau" del model de salut català.





El psiquiatre ha recordat que els col·legis professionals s'han posicionat a favor de mantenir aquesta universalitat, i ha explicat que la iniciativa digital pretén arribar també a la societat.