L'Executiu subratlla que Alemanya ha deixat clar que Puigdemont "no és un perseguit polític"

El Govern insisteix que el procés no ha acabat.





El portaveu del Govern central, Íñigo Méndez de Vigo, ha insistit aquest divendres en què el procediment obert a Alemanya contra Carles Puigdemont en aplicació d'una euroordre de detenció encara no ha acabat i que fins aleshores no es podrà determinar si la Justícia espanyola podrà o no jutjar per rebel·lió l'expresident de la Generalitat de Catalunya.





En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el portaveu ha advocat per "esperar que acabi el procediment" per veure si Puigdemont serà extradit i per quins delictes exactament, i ha dit que el Govern prefereix "no aventurar hipòtesis".





Així ha respost quan li han preguntat si encara seria possible jutjar-a Espanya per rebel·lió, un dels delictes pels quals el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena va processar a Puigdemont, tenint en compte la negativa del tribunal alemany a veure rebel·lió en la conducta del expresident català.





Així mateix, Méndez de Vigo ha recordat que són els jutges d'Alemanya i Espanya els que han de determinar la situació judicial de Puigdemont, mentre que l'Executiu respecta i acata aquestes decisions in fer "interpretacions de cap tipus". "És una qüestió entre jutges, no entre governs", ha recalcat.





Però el portaveu de l'Executiu ha cridat l'atenció en repetides ocasions pel que fa al fet que la decisió del tribunal no és definitiva, atès que no ha entrat en el fons de la qüestió, és a dir, el lliurament a Espanya, sinó que tan sols s'ha pronunciat sobre la situació de presó preventiva en la qual romania el detingut.





El mateix passa, ha assenyalat, amb la resta d'imputats en el 'Procés' fugats en altres països: "Encara cap d'aquests països s'ha pronunciat sobre el fons de la qüestió, hi ha hagut mesures provisionals", ha insistit.





NO ÉS UN PERSEGUIT POLÍTIC





El que està "clar" de moment és que Puigdemont "està sotmès a l'acció de la justícia en territori alemany", que "no és un perseguit polític" i que es troba a l'espera del que decideixin les autoritats judicials alemanyes.





Unes autoritats que de moment li impedeixen abandonar el país i l'obliguen a comparèixer setmanalment davant la policia fins que es resolgui la seva petició d'entrega a Espanya.





Preguntat per la possibilitat que el Govern espanyol pugui instar o promoure en el si del Consell de la UE alguna modificació sobre el funcionament de l'euroordre, ha rebutjat plantejar qualsevol possible canvi en calent.





Méndez de Vigo ha subratllat que el Govern no extreu cap conseqüència de les decisions dels jutges i es limita a seguir gestionant el dia a dia de Catalunya en virtut del manteniment de l'article 155 de la Constitució i donada la incapacitat del Parlament català per investir 1 president de la Generalitat.





L'Executiu espanyol, ha insistit, no és responsable de la manca d'un Govern nou a Catalunya, que està sol a expenses que es presenti un candidat dins el "marc constitucional clar" establert, que requereix que es tracti d'un candidat "presencial ".