Realisme, sofriment i dolor a la "carta d'amor" de Burhan Sönmez a Istanbul

L'escriptor i abocat turc-kurd Burhan Sönmez.





L'escriptor i advocat turc-kurd Burhan Sönmez dedica a la ciutat d'Istanbul una "carta d'amor" amb altes dosis de realisme, sofriment i dolor en la novel·la 'Istanbul Istanbul', traduïda al català per Periscopi, com ha explicat el seu editor Aniol Rafel.





En roda de premsa, l'autor ha ressaltat la seva voluntat de mostrar una "visió sota terra" de la capital turca, sobre la qual hi ha una gran tradició literària com el 'Decameró' i 'Les mil i una nits', però escrita des de la mirada de persones que estan patint.





Per als quatre protagonistes de la novel·la, que es troben dins d'una cel·la subterrània esperant als seus interrogadors, "no existeix ni Orient ni Occident, només poden mirar cap amunt", ha dit Sönmez (Ankara, 1965), que ha confessat haver rebut 100 amenaces de mort en les últimes setmanes.





Per tal de fer més suportable l'espera, els empresonats comparteixen històries plenes de tendresa i de dolor, teixint un relat coral que gira al voltant de la ciutat que els oprimeix, i, així, durant deu dies es compten contes i vivències personals, desitjos i temors, anhels de futur i penes del passat.





El relat combina "històries lluminoses" amb la crueltat de les vivències, en una barreja d'humor, perspicàcia i tragèdia, davant del que l'autor ha dit que pot semblar difícil combinar llum i drama, però que, a Turquia, els seus habitants, estan molt habituats a situacions de dolor.





"NO VOLIA UNA VERSIÓ MÍTICA"





"No volia una versió mítica" d'aquesta ciutat, que va haver d'abandonar el 1996 per mudar-se a Gran Bretanya després de ser greument ferit per un assalt policial quan participava en una manifestació pacífica.





Durant la seva convalescència, va començar a escriure obres que tenen les seves arrels en contes i llegendes de tradició oral, la qual ha reivindicat durant la roda de premsa, preguntat per aquesta qüestió.





"Em vaig sorprendre i em vaig posar molt content quan vaig saber que el meu llibre es traduïa al català, vaig pensar que era una fita extraordinària", ha celebrat l'escriptor, que ha publicat aquesta novel·la en 33 llengües, i entre les que està previst que se sumi el castellà, ja que l'editorial Minúscula té els drets.





"EXPERIÈNCIA MOLT SOCIALITZADA"





Després d'explicar que la inspiració de les històries és molt personal, ha descartat que tingui alguna cosa a veure amb les seves vivències, perquè milions de persones del seu país han passat per situacions similars: "Es tracta d'una experiència molt socialitzada, i és fàcil no caure en vivències personals ".





El llibre, que va publicar fa tres anys i va començar a escriure fa set, no té res a veure amb el cop militar d'Erdogan, ha dit requerit per aquesta qüestió, tot i que ha observat que persones de diferents generacions se senten molt reflectides en el llibre, cosa que ha considerat positiu, si no fos pel drama de les situacions que plasma la novel·la.





A les 19 hores, l'autor mantindrà un diàleg amb l'escriptor Jordi Puntí als Jardins de l'Ateneu Barcelonès, han explicat l'editor i la presidenta del PEN Català, Carme Arenas, en la presentació.





Per l'editor de Periscopi, el llibre es pot considerar una barreja del 'Decameró' i 'Les mil i una nits', amb dosis de Dostoievski, al qual l'escriptor veu com un dels seus referents occidentals, a més de Herman Melville ja Gabriel García Márquez, entre d'altres.