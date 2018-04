Cifuentes s'enroca: "No dimitiré"

Cifuentes es nega a dimitir.





La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, s'ha ratificat en totes les explicacions que ha donat sobre el màster que "va cursar" i "aprovar" a la Universitat Rei Juan Carlos (URJC) i ha afirmat que no dimitirà perquè no ha comès "cap" il·legalitat ".





"He dit la veritat, no he mentit absolutament en res", ha manifestat, per subratllar que és una "bona notícia" que aquest assumpte estigui a la Fiscalia i "s'arribi fins al final".





Així s'ha pronunciat en una compareixença davant la premsa minuts abans que arrenqui la convenció nacional del PP a Sevilla, tot just dues hores després que el rector de la URJC, Javier Ramos, hagi dit que no es pot confirmar que la defensa del Treball fi de Màster (TFM) hagi tingut lloc ni que la memòria d'aquest treball hagi estat remesa. També ha assenyalat que no consta l'acta tot i que l'arxiu és obligatori.





Cifuentes ha assegurat, sobre les versions que està explicant la Universitat, que "pertanyen a l'àmbit de gestió interna" de la mateixa i són "qüestions alienes a qualsevol alumne".





"És la universitat la que l'ha de aclarir. Com a alumna em correspon provar que em vaig matricular, vaig cursar les assignatures i vaig aprovar aquest treball de fi de màster", ha declarat.









"EM RATIFICO PUNT PER PUNT"





Cifuentes ha arrencat la compareixença assegurant que es ratifica "punt per punt" a "totes" les seves declaracions, tant les realitzades en la seva compareixença davant l'Assemblea de Madrid com davant la premsa.





"I el que vull dir és que em ratifico en tot el que he dit perquè jo he dit la veritat, no he mentit absolutament en res", ha proclamat.





En aquest sentit, ha subratllat que va cursar aquests estudis entre 2011 i 2012, va pagar la seva matrícula, va cursar les assignatures, les va aprovar i presentar el TFM.





Segons ha destacat, això queda acreditat en un "document oficial" que va sol·licitar a la universitat i que aquesta li va remetre signat.





"Per tant, és un document oficial que acredita que vaig cursar i vaig acabar el meu màster de postgrau", ha abundat.





Per tot això, Cifuentes ha indicat que les declaracions que s'estan realitzant aquests dies sobre la seva màster corresponen "exclusivament" a l'àmbit de gestió i d'administració interna de la pròpia Universitat Rei Joan Carles.





"Són totes elles qüestions alienes per complet a qualsevol alumne", ha postil·lat, per afegir que és la pròpia universitat la que ha de aclarir-ho.





"JO NO DIMITIRÉ"





I abans de començar les preguntes de la premsa, Cifuentes ha assegurat que es volia avançar a aquestes qüestions per deixar clar que no anava a presentar la seva dimissió: "Jo no dimitiré. Segur que aquesta pregunta me la farien per la senzilla raó que no he comès cap il·legalitat ni he mentit ".





Segons la seva opinió, no hi ha "cap raó" per deixar el seu càrrec com volen els grups de l'oposició.





Davant les declaracions del rector de la URJC assegurant que no hi ha ni acta ni defensa del treball de fi de màster, ha dit que no les havia pogut escoltar amb "molta profunditat" perquè s'estava preparant per a la convenció de Sevilla però ha dit que confia en els propis mecanismes interns de la universitat i de la Fiscalia perquè aquest assumpte s'aclareixi.