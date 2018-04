'Un senyor de la Casa', el documental de José Ángel de la Casa per conscienciar sobre el Parkinson

La Federació Espanyola de Parkinson, amb la col·laboració de la biofarmacèutica AbbVie, ha presentat el documental 'Un senyor de la Casa', protagonitzat pel periodista esportiu José Ángel de la Casa i realitzat pel director Ander Duque, amb l'objectiu de mostrar i sensibilitzar la societat sobre aquesta malaltia.





Segons han explicat els impulsors d'aquest treball, el documental mostra, a través dels relats del periodista, com és la convivència amb la malaltia de Parkinson i la important tasca de l'entorn dels afectats, dels familiars i de les associacions de pacients.





"Intento que el Parkinson convisqui amb mi i amb el meu ambient. No li vaig a donar més del que li correspon. He de tenir present que hi és i que està en mi", afirma el periodista esportiu.





José Ángel de la Casa és un periodista i locutor esportiu que va romandre la major part de la seva carrera professional a RNE i TVE, col·laborant en programes com 'Radiogaceta dels esports', 'Poliesportiu', 'Temps i marca' i 'Estudi Estadi' .





El periodista va debutar en la retransmissió en directe de partits de futbol de la Selecció espanyola, i ha arribat a locutar gairebé 300 partits, entre ells, el conegut Espanya 12-1 Malta de l'any 1983.





En 2014, De la Casa va fer públic que pateix Parkinson i, a través del documental 'Un senyor de la Casa', narra la seva convivència amb la malaltia, amb l'objectiu de sensibilitzar les persones sobre la mateixa.





Així, aborda la importància de l'entorn familiar i social a través de diferents persones com la seva dona, Inma Ruiz Adzerias, o els seus fills.





També posa en relleu la tasca de les associacions de pacients. "La família sempre ha d'estar amb tu, a sobre de tu. Les associacions fan una tasca molt important, ja que hi ha moltes persones que estan emprant moltes hores i molta dedicació a malalts que ho necessiten", afirma al documental periodista José Àngel.





"Durant la meva malaltia, m'he adonat que és important que se li vagi donant pautes al metge. Cal intentar trobar l'equilibri entre la medicació, ja que cada Parkinson és diferent", explica el periodista.