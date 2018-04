Manifestació de policia local i mossos per reclamar la jubilació anticipada

Demanen la jubilació anticipada dels agents / Fotografia de Sap-Fepol.





Sindicats de policia local i Mossos d'Esquadra s'han concentrat aquest divendres per segona vegada davant de la Delegació del Govern a Barcelona per reclamar la jubilació anticipada d'agents i han afirmat que replantejaran les seves mobilitzacions per fer-les "més contundents i nombroses".





En la lectura d'un manifest, han criticat que "la situació no ha canviat en absolut en els últims 15 dies" i que el procediment per a l'aprovació de la jubilació anticipada continua paralitzat.





"Farem protestes de tota mena al carrer el temps que sigui necessari", han declarat en el manifest, i han exigit al Govern que no demori durant més temps l'aprovació del corresponent Reial decret.





Agents convocats pels sindicats CCOO , UGT, Csif, CSL, Sap-Fepol, SPC, Cop, SME i USPAC, van participar en una primera concentració el 23 març i, segons el calendari pactat, tornaran a mobilitzar-se el divendres 20 d'abril.





Les concentracions estan convocades a les delegacions i subdelegacions del Govern en diferents províncies de tot Espanya, coincidint amb les reunions del Consell de Ministres.