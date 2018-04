Demanden a Podemos per permetre la candidatura de Xavier Domènech a liderar el partit a Catalunya

Una demanda per vulneració de drets fonamentals.





El inscrit de Podem David Lloveras ha presentat aquest divendres una demanda civil al Jutjat de Primera Instància de Mataró (Barcelona) contra Podem per no suspendre la candidatura del líder dels comuns, Xavier Domènech, a les primàries per escollir el secretari general ia la nova direcció del partit a Catalunya.





La demanda de judici ordinari "per vulneració de drets fonamentals" sol·licita suspendre les primàries o que el resultat d'aquest procés es declari nul.





Concretament demana com a mesura cautelar "la suspensió de les eleccions de data 5 al 9 d'abril de 2018 o, si no la inaplicació dels resultats de les mateixes".





RECURSOS EN EL PARTIT





La candidata i senadora de Podem Celia Cánovas i l'inscrit Luis Romanç ja van presentar dos recursos contra la candidatura d'Domènech davant el Comitè Electoral de Podem creat per a les primàries, al·legant incompatibilitat en ser el líder dels comuns, però aquest òrgan els va rebutjar per no veure incompatibilitats.





Així, van traslladar la seva queixa a la Comissió de Garanties catalana, que els va donar la raó, però la Comissió de Garanties estatal va emetre un comunicat per aclarir que la comissió autonòmica no té competències per dictaminar sobre el procés, de manera que ara el demandant assenyala a la comissió estatal en l'escrit al jutge.





La demanda insta el "reconeixement de la Comissió de Garanties de Podem a Catalunya fins a data del 9 d'abril de 2018 i la nul·litat de les eleccions primàries" per presumptament actuar contra la normativa interna del partit.





VA ESTAR A L'EQUIP DE FACHIN





El demandant, David Lloveras, va formar part de l'equip de campanya de la candidatura 'Ho Podem Tot' d'Albano-Dante Fachin, en les primàries en què es va alçar com a secretari general de la formació -concretament Lloveras va ser l'encarregat de les xarxes de difusió de la campanya-.





A més es va presentar a les primàries que Fachin va fer en el territori per confeccionar la llista a les primàries a les -'Candidaturas al caucus. Barcelona Ciutat, Barcelonès Nord i Maresme'-, però no va sortir escollit.