Condemna de 12 anys de presó per una agressió homòfoba a Sitges

Condemnat per homicidi en grau de temptativa.





L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 12 anys de presó un home per agredir amb una pedra de grans dimensions, llançar pedres i donar un cop de peu al cap a un altre home a Sitges i deixar-ho abandonat quan va caure a les vies de l'estació de tren .





El tribunal condemna l'acusat per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i per robatori amb violència amb els agreujants d'abús de superioritat i cometre el delicte per l'orientació sexual de la víctima.





La sentència declara provat que, sobre la mitjanit l'1 d'octubre de 2016, la víctima es va creuar amb un grup de persones en sortir d'un local d'ambient gai de Sitge si es van burlar d'ell, i després, en anar a l'estació de tren per tornar a casa, dos d'ells van anar a "donar-li un pal".





L'acusat i un menor -que ja va ser condemnat per això- van seure en el mateix banc que el denunciant, que s'havia adormit, i li van dir 'et anem a assaltar', i el condemnat li va pegar al cap amb una pedra de grans dimensions que li va fer caure a terra, on va ser colpejat per tots dos amb pedres agafades a les vies i el processat també li va clavar una forta puntada al cap.





Van parlar de lapidació





"Mentre això passava, el menor deia que el mataria a cops de pedra com es feia al seu país amb els maricons", unes expressions que va recordar la víctima durant el judici que va tenir lloc a l'Audiència el 7 de març, on va declarar amb els acusats darrere d'un biombo i visiblement afectat.





Aprofitant que estava atordit, li van robar les seves pertinences, el telèfon mòbil, el carregador, 60 euros i documentació i van abandonar el lloc rient, mentre que la víctima, causa del seu estat, queia a les vies i era rescatat per testimonis dos minuts abans de que passés el tren.





La fiscal demanava per a l'acusat 13 anys i mig de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i robatori amb violència amb ús d'instrument perillós i l'acusació particular, que representa la víctima, i la popular, demanaven 14 anys i mig pels agreujants d'abús de superioritat i discriminació per l'orientació sexual.