El cervell canvia hores abans d'una crisi epilèptica

Investigadors del Centre de Cognició i Cervell (CBC), liderat pel professor Icrea de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Gustavo Deco, i del Grup de Recerca en Epilèpsia l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) han caracteritzat els canvis que experimenta el cervell abans de patir una crisi epilèptica.





El treball es basa en l'anàlisi de 344 hores de electroencefalogrames intracranials (iEEG) de 10 pacients amb epilèpsia resistent a la medicació durant el seu diagnòstic prequirúrgic amb elèctrodes profunds, fet a la Unitat d'Epilèpsia de l'Hospital del Mar.





En aquest estudi, els registres exploren diferents àrees del cervell utilitzant entre 5 i 15 elèctrodes segons la hipòtesi clínica de cada pacient, el que proporciona una informació relativament global de l'activitat cerebral.





Els registres intracerebrals poden caracteritzar-se com la seqüència temporal d'estats d'una mateixa xarxa neuronal, que de forma recurrent presenta més o menys sincronització entre les seves àrees.





L'estudi constata que l'activitat abans de la primera crisi epilèptica registrada és un procés de dues etapes, sent la primera de diverses hores de durada i amb una freqüència dels estats de xarxa molt sincronitzats alterats respecte al nivell fisiològic dels dies anteriors.





Posteriorment, continua amb una segona etapa, d'una mitja hora de durada, en què l'activitat de les diferents àrees del cervell es desincronitza fins a l'inici de la crisi epilèptica.

A més, la investigació localitza la font d'aquestes alteracions globals en les zones operades d'aquells pacients que avui dia estan lliures de crisi.





Segons el primer autor del treball, Adrià Tauste, l'estudi "contribueix a la visió, cada vegada més acceptada, que l'epilèpsia és una malaltia que afecta el funcionament d'extenses xarxes neuronals".





I afegeix: "L'estudi també proporciona nous ingredients per a la predicció i el control de les crisis epilèptiques. En els últims anys, els algoritmes de predicció han millorat els seus resultats, però encara no han arribat a l'eficàcia necessària per al seu ús terapèutic".