Losantos: "Un fastigós jutge racista alemany es burla del nostre ordenament jurídic"

El CAC investigarà Losantos per la seva editorial a Es Radio.





El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) analitzarà les declaracions del periodista Federico Jiménez Losantos sobre la decisió del Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein de deixar en llibertat sota fiança l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.





L'organisme regulador estudiarà l'editorial del programa 'És el matí de Federico', de EsRadio, després d'haver rebut peticions d'anàlisi.





El Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, al nord d'Alemanya, va dictar aquest dijous llibertat sota fiança de 75.000 euros per a l'expresident Carles Puigdemont i va declarar que no veu admissible el delicte de rebel·lió que li imputa la justícia espanyola.





"Ahir Alemanya va recolzar el cop d'Estat a Espanya", arrenca la seva editorial el conductor d' 'És el matí de Federico'.





"Ahir un jutge de províncies alemany va considerar que, proclamar a Espanya, una monarquia constitucional, una República, no era delicte. Es va orinar a la pitrera del jutge Llarena, del Govern d'Espanya, del Parlament espanyol, de la Constitució, i de tots els ciutadans espanyols que estem en contra que es trenqui el nostre país ", sosté Losantos.





"El que ha fet aquest infecte jutge alemany, és un toc racista, típic del racisme protestant contra els països catòlics, contra els pollosos països del sud, és un acte de racisme repugnant (...) considerar que un règim constitucional està bé per la raça ària, però no per als països del sud, que estem fets per rebre els turistes alemanys, però no per tenir els mateixos drets ", continua ironitzant el periodista.





"Espanya no és una porqueria però té un govern que, com vulgarment es diu, és una merda", etziba el conductor dels matins d'Es Radio.





"Un miserable, un fastigós jutge racista alemany es burla del nostre ordenament jurídic i surt el covard de la Moncloa dient que confia en la justícia espanyola", carrega contra el president del Govern, Mariano Rajoy.





"Crims de lesa pàtria perpetrats pel infecte govern de Rajoy i l'oposició", contínua, "apunyalar als seus és l'única cosa que se li dóna bé".





"Aquest Govern infecte el que vol és que hi hagi altres separatistes a Catalunya, per a ells ocupar-se d'altres coses, com apunyalar a Cifuentes", sosté el periodista al seu editorial.





"Què va a fer Mariano? Si l'últim que va fer va ser força al bany", continua Losantos, que a continuació demana al líder de Cs, Albert Rivera, impulsar una moció de censura contra el Govern.