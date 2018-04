Cs, PSC i 'comuns' rebutgen que Sànchez sigui candidat a la investidura

Arrimadas retreu a Torrent que proposi candidats no viables.





La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha retret al president del Parlament, Roger Torrent, que proposi a candidats "no viables" com el diputat d'JxCat i expresident de ANC, Jordi Sànchez, a la presó provisional.





"Segueixen amb candidats no viables", li ha replicat a la ronda de contactes telefònica als líders de grup que Torrent ha realitzat aquest divendres per sondejar la candidatura d'Sànchez.





El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha traslladat aquest divendres al president del Parlament, Roger Torrent, que el seu grup considera que Jordi Sànchez (JxCat) no és un candidat adequat per a la Presidència de la Generalitat per la seva situació judicial.





"Li he reiterat la posició del grup del PSC-Units contrària a investir persones que no puguin exercir en plenitud les tasques encomanades", ha explicat en un apunt a Twitter.





El líder d'CatECP, Xavier Domènech, ha traslladat aquest divendres al president del Parlament, Roger Torrent, que el diputat d'JxCat i expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, no és el candidat dels comuns a la investidura per presidir la Generalitat.





"Li ha traslladat la necessitat de procedir a una investidura efectiva per poder recuperar l'autogovern i defensar tots els drets polítics, inclosos els de Jordi Sànchez, que, en tot cas, no és el nostre candidat", han relatat els comuns en un comunicat sobre la conversa telefònica que ha mantingut amb Torrent a la ronda de contactes amb els grups per informar del candidat.