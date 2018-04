Els correus de Jové revelen les despeses de l'1-O i la creació d'estructures d'Estat

Jové costat de Junqueras.





La Guàrdia Civil ha conclòs en l'anàlisi que ha realitzat dels correus d i Josep Maria Jové, l'exnúmero dos d'Oriol Junqueras (ERC) a la Conselleria d'Economia, que aquest exalt càrrec del Govern va ser el "nexe d'unió" entre diversos actors polítics, entre els quals destaca a membres de la CUP, així com que va controlar la logística i despeses del referèndum de l'1 d'octubre i la creació d'estructures d'Estat.





En l'informe de 210 correus de Jové, la Policia Judicial de Catalunya explica al jutge d'instrucció que Jové va gestionar també la contractació de "reforç de personal" per al registre de catalans a l'exterior en una estratègia per al registre per consumar la independència de Catalunya que "estava, efectivament, executant".





De fet, la Guàrdia Civil sosté que tant el registre de catalans a l'exterior, com l'última versió del registre de població de Catalunya, es va poder haver creat la base de dades censal utilitzada per a l'1-O.





La persona encarregada de la gestió d'aquestes bases de dades va ser Daniel Gimeno, cap de Gabinet Tècnic de la Conselleria d'Economia.





Jové també va controlar les contestacions del Govern amb evasives als requeriments del Ministeri d'Hisenda i va ser "puntualment informat dels operatius i de les actuacions de la Guàrdia Civil a Catalunya directament pel secretari general d'Interior, César Puig".





Puig va ser el dijous processat a l'Audiència Nacional al costat del excap dels Mossos Josep Lluís Trapero i l'exdirector de la policia catalana Pere Soler pels delictes de sedició i organització criminal.





"Es desprèn", conclou la Guàrdia Civil de l'anàlisi dels correus de Jové, a qui també va confiscar el document EnfoCATS i l'agenda Moleskine, "que havia traçat una línia estratègica per poder assumir el compromís inequívoc d'aconseguir la independència, impulsant el full de ruta i les anomenades estructures d'Estat a través, almenys, de tres lleis: la llei de transitorietat, la llei de seguretat social i la llei de la Hisenda ".





L'Institut Armat el vincula al pla per al vot electrònic i la inserció de publicitat i amb l'interès d'ERC d'aconseguir llocs de responsabilitat en el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), "un instrument estratègic" en les eleccions a Catalunya.





"Es va pretendre utilitzar la nau annexa al CTTI com a centre de dades durant el referèndum de l'1-O, no obstant això, la mateixa va ser precintada per la Guàrdia Civil", recorda.





ANNA GABRIEL I MIREIA BOYA





Els agents relaten que els correus de Jové revelen les seves contínues comunicacions amb dirigents de la CUP com Mireia Boya i Anna Gabriel, que es troba actualment a Suïssa per evitar la seva personació al Tribunal Suprem.





"Des de la CUP li van proposar una sèrie de mesures per poder desenvolupar el procés constituent", indiquen els investigadors, que analitzen per exemple un correu del 21 de desembre de 2016 a què Jové tractava amb les esmentades diputades el treball sobre l'Oficina per a la millora de les Institucions d'Autogovern (OMIA).





L'informe concreta que Jové havia rebut un informe de Josep Lluís Salvadó, secretari d'Hisenda, en el qual es pressupostava la creació d'estructures d'Estat amb un cost de 51.078.456 euros, incloent "els mòduls d'IRPF, IVA, Societats i Impostos Especials ".





Jové i Salvadó, investigats pel Jutjat 13 de Barcelona pels delictes de sedició, desobediència i malversació, eren alts càrrecs d'Economia quan aquesta Conselleria va manejar "un informe de política monetària i creació d'un Banc Central", segons recorda la Guàrdia Civil.





"Jové va ser informat puntualment dels treballs que HP estava realitzant per al Govern de Flandes en relació a la implantació de solucions tecnològiques d'hisenda i seguretat social", indica la Guàrdia Civil.





Aquesta informació li va arribar de diverses fonts, entre elles, l'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó, qui "li va proposar una reunió per fer un seguiment del projecte d'HP per a la hisenda pròpia".





Els investigadors esmenten la troballa en el correu de Jové d'altres documents, destacant l'anomenat "protocol_seguiment_v2" que conté un pla de treball amb els compromisos per crear l'Estat català, i que portava per títol 'Estem preparats. Activitats dirigides a la creació d'un Estat català ia garantir el funcionament durant l'etapa inicial ".





Un pla, diu la Guàrdia Civil, que pretenia "facilitar la coordinació entre els departaments i la supervisió i el seguiment de les activitats i les mesures validades".