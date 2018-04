L'empresari alemany que va demanar presó per a Torrent sent "vergonya"

Karl Jakovi





L'empresari alemany que va intervenir en un colloqui al Cercle de Directius de Parla Alemanya per afirmar que el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, hauria d'anar a la presó, ha afirmat aquest divendres que se sent "avergonyit" després que la justícia alemanya hagi deixat en llibertat l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.





"És la primera vegada a la vida que em sento avergonyit de ser alemany. La gent aquí no té ni idea del que està passant a Espanya i el resultat m'insulta", ha dit Karl Jakovi en declaracions a Rac 1 recollides per Europa Press.





Segons la seva opinió, ha influït en la posada en llibertat de Puigdemont "la fàbrica de propaganda que és TV3": "L'opinió pública a Alemanya i altres països europeus és la que hi ha, i la que hi ha és més aviat per tendència a favor d'aquests nazis catalans que al Govern espanyol. TV3 té les seves estructures i organitzacions i està fent propaganda per tot Europa ".





"Al final els jutges són éssers humans. El que ells pensen i veuen està, lògicament, influenciat al que sigui aquesta persona, i a l'hora de fer un judici lògicament tot això influeix", ha afegit.

Per Jakovi "els catalans existencialment viuen d'això, perquè el que ells volen és una cosa que a la Constitució no està previst. Han de mentir i falsificar la història".





Ha defensat que el Govern espanyol va avisar diverses vegades a Puigdemont, i ha considerat que el referèndum de l'1-O va ser "la formulació d'un cop d'Estat".





Preguntat sobre que el Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein veu possible l'extradició de Puigdemont d'acord amb un delicte de malversació, però no al de rebellió, ha assegurat que "per descomptat que va existir violència".





Així, ha indicat que el problema és que Alemanya "no hi ha cap llei a la Constitució en contra del que ha fet Puigdemont", de manera que no li poden jutjar per això.

A FAVOR DE LA PRESÓ PREVENTIVA





Sobre si comparteix la presó preventiva per als polítics catalans empresonats, ha defensat la mesura: "El mateix Puigdemont ha demostrat el que pot passar, que la gent surt d'Espanya, viu a Brusselles com un rei i nosaltres ho paguem".





Després que Jakovi intervingués en la conferència celebrada al març en el Cercle Eqüestre per dir-li a Torrent que hauria d'anar a la presó, el president del Cercle de Directius de Parla Alemanya, Albert Peters, va demanar disculpes pel to de l'empresari al president del Parlament .





Jakovi ha assegurat que Peters "com a persona" comparteix la seva mateixa opinió, si bé com a president de l'entitat ha de ser políticament correcte perquè el que digui s'interpreta com una opinió de tots els membres.