Francesc Castellana es dóna de baixa com a afiliat de CCOO per la manifestació del sindicat al costat d'Ómnium i la ANC

Francesc Castellana va ser secretari general de Comissions Obreres del Baix Llobregat entre 1983 i 1989. Va ser un dels líders amb més carisma que va tenir CCOO. Ara Castellana ha decidit donar-se de baixa del sindicat després de 45 anys de militància davant el posicionament de CCOO a la qüestió catalana i la crida a la participació de la manifestació al costat d'Òmnium i l'ANC.









Castellana afirmava en una entrevista a El Llobregat que "els sindicats són instruments dels treballadors, com ho van ser a l'antifranquisme en funció del conflicte social, la capacitat de mobilització, el grau de consciència dels treballadors i la capacitat de reivindicar". A l'inici de la transició política el Baix Llobregat era una de les comarques més conscienciades d'Espanya i això explica que CCOO tingués a la comarca un dels índexs d'afiliació més elevats.





Segons la seva opinió "ara al sindicat li falta la força per poder afrontar els reptes com ho vam fer quan érem més forts", admet sense embuts. "En els últims 30 anys hem viscut en un període de creixement econòmic que no podíem preveure. Hem viscut en una bombolla, però dins érem tots. Ara ha esclatat la bombolla i alguns han caigut a terra, altres al primer pis i molt pocs s'han quedat a l'àtic ".





UGT, CCOO, Òmnium i ANC convoquen una manifestació el 15 d'abril en defensa dels polítics empresonats.





La gota que ha fet vessar el got de Francesc Castellana en els seus 45 anys de militància sindical ha estat el suport explícit de CCOO a la manifestació del pròxim 15 d'abril en defensa dels polítics catalans empresonats preventivament pel "Procés" pel jutge Llanera. Per això Castellà en tweet fet públic aquest divendres ha manifestat públicament que ha decidit tramitar la seva baixa com a afiliat a CCOO.





Tweet de Francesc Castellan del 06/04/2018





CCOO ha convocat al costat d'UGT, Òmnium i ANC una manifestació el 15 d'abril en defensa dels polítics presos sobiranistes, segons han detallat al març a través de la plataforma Espai Democràcia i Convivència. El secretari general de CCOO, Javier Pacheco va defensar que "aquesta mobilització vol sumar a tota la societat catalana, perquè els sindicats hem de poder fer de pont: com organitzacions molt plurals, això s'ha d'aprofitar en positiu, no per enfrontar, sinó per sumar a molta gent ".