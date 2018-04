Puigdemont anuncia que es quedarà a Berlín fins que acabi el procés judicial a Alemanya

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha anunciat que fixarà la seva residència a Berlín fins que acabi el procés judicial a Alemanya, però després la seva intenció és tornar a installar-se a Bèlgica per a formar el govern de la república a l'exili.





En roda de premsa celebrada a Berlín, Puigdemont ha instat el Govern a "canviar d'actitud", a resoldre el conflicte català per la via política i ha reclamat la legitimitat del número dos d'JxCat, Jordi Sànchez, per a ser candidat a la presidència de la Generalitat.





Ha acusat l'Estat d'"interferir" al Parlament, i ha demanat que respecti els drets de Jordi Sànchez com a candidat: "Té intactes els seus drets i per tant pot ser elegit president".





L'expresident català ha subratllat que els tres candidats proposats per dirigir la Generalitat han acabat a la presó, i ha demanat un canvi d'actitud al Govern: "Té l'oportunitat de reforçar la seva imatge exterior".