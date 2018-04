Torrent proposa a Jordi Sànchez com a candidat després de la roda de consultes

Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya.





El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha proposat aquest dissabte al diputat d'JxCat Jordi Sànchez com a candidat a ser investit president de la Generalitat.





Segons ha informat la Cambra en un comunicat, Torrent ha proposat a l'expresident de l'ANC en finalitzar la ronda de consultes amb els grups parlamentaris que va iniciar divendres i comprovar que és qui té més suport.





Líders parlamentaris amb els quals Torrent va contactar divendres van explicar que el president del Parlament ja els havia comunicat que proposaria a Sànchez com a candidat i convocaria el ple "la setmana que ve".





Aquesta és la segona vegada que Torrent proposa a Sànchez com a candidat a la Presidència de la Generalitat, encara que en la primera ocasió no es va arribar a celebrar el ple d'investidura per la negativa del Tribunal Suprem de deixar a Sànchez sortir de la presó per assistir al ple.

OBSTACLES

Si l'elegit és Sànchez, la seva investidura planteja un obstacle fonamental: està empresonat a Soto del Real i per poder ser investit sense problemes legals hauria d'obtenir del jutge o l'excarceració provisional o un permís per a acudir al ple.





El Tribunal Constitucional va fixar en un acte del 27 de gener que qualsevol candidat que vulgui ser investit pel Parlament ha d'estar físicament en el ple i ha advertit que, en cas contrari, la investidura no seria reglamentària.





Sànchez ja va intentar ser investit al març, però la justícia li va denegar l'assistència al ple: no van prosperar els recursos de la seva defensa ni perquè fos excarcerat ni per obtenir un permís penitenciari.





El candidat d'JxCat confia que aquesta vegada serà diferent i sí aconseguirà ser al ple perquè hi ha una recent resolució del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides que demana, com a mesures cautelars, que Espanya garanteixi els seus drets polítics.





JxCat va proposar a Sànchez abans de conèixer la sortida de la presó de Puigdemont: el partit manté al primer com a candidat, però no descarta substituir-lo en plena legislatura per l'expresident quan s'aclareixi la seva situació judicial.





SENSE ELS VOTS NECESSARIS

Si obtingués el permís de la justícia, tampoc estaria clar que acudint al ple pogués ser investit: Sànchez té el suport de JxCat i ERC, però no el de la CUP perquè els 'cupaires' insisteixen que cal fer president a Carles Puigdemont.





L'única via per investir Sànchez seria que Toni Comín, el diputat d'ERC que no pot votar perquè està a Bèlgica, renunciï al seu escó i el substitueixi un diputat republicà sense causes pendents amb la justícia.





Si es compleix aquest escenari, JxCat i ERC sumarien 66 escons a favor de Sánchez pels 65 en contra de Cs, PSC, els comuns i el PP; les quatre abstencions que garanteix la CUP permetrien decantar la balança a favor del candidat independentista en una segona votació.





Aquest escenari presenta una altra incògnita: per investir Sànchez és clau el vot delegat de Carles Puigdemont que el Parlament li ha concedit aquesta setmana, i hi ha partits que sospesen impugnar aquesta delegació davant el Constitucional.