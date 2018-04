4 morts i 30 ferits en un atropellament massiu a la ciutat alemanya de Münster

Fotografia de l'atropellament mortal a Alemanya.





Una furgoneta, el conductor del s'ha suïcidat, ha atropellat aquest dissabte a 34 nombroses persones al centre turístic alemany de Münster.





El vehicle s'ha precipitat contra les terrasses de l'àrea més turística de la ciutat i s'han produït almenys quatre morts i una trentena de ferits. Segons els mateixos mitjans, el conductor del vehicle s'hauria matat d'un tret després de l'atropellament.





Una font policial hauria confirmat que ja no es busquen sospitosos i que el perill ja ha passat. No obstant això, posteriorment diversos mitjans informen que s'està comprovant si dos individus han sortit del vehicle.





Imatges preses per un veí des dels immobles de la plaça on ha tingut lloc l'atropellament mostren una furgoneta de color gris accidentada i nombroses cadires i taules de les terrasses dels dos turístics restaurants afectats escampades per la plaça.





Tot i que la autoritats encara no parlar d'un atac, els fets guarden similituds amb el modus operandi d'atacs terroristes ocorreguts en els últims anys a tot Europa. Al desembre de 2016, va tenir lloc a Berlín un atropellament massiu de similars característiques pel qual van morir 12 persones. Barcelona també va ser víctima d'un atac així el passat agost a la Rambla. En tots els casos, els conductors trien àrees turístiques de gran concurrència.





El conductor de la furgoneta va dirigir el seu atac contra les persones assegudes en una terrassa del restaurant 'Grosser Kiepenkerl', un lloc molt popular entre els turistes.





PRIMERES REACCIONS DAVANT EL ATROPELLAMENT MASSIU A ALEMANYA





El Govern espanyol ha expressat la seva solidaritat i suport tant al govern com al poble alemany per l'atemptat. El ministre de Justícia, Rafael Catalá ha insistit en el compromís de l'Executiu en la lluita contra el terrorisme a tot Europa i Espanya.





Per la seva banda, el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assenyalat que el Govern d'Espanya es posa a disposició d'Alemanya per a "tota mena de suport" que necessiti perquè formem un conjunt de països que estem en un espai de justícia i de seguretat comuna.





El Govern alemany va expressar la seva solidaritat amb les víctimes de l'atropellament a la terrassa d'un cèntric local. "Terribles notícies de Münster. La policia de Renània del Nord-Westfàlia els manté informats. Els nostres pensaments estan amb les víctimes i els seus familiars", va escriure la viceportaveu de l'Executiu, Ulrike Demmer, a la Twitter.