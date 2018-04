L'operació de genoll del rei Joan Carles ha estat "satisfactòria"

L'operació del Rei Joan Carles a la qual se li ha substituït la pròtesi artificial del seu genoll dret ha conclòs amb resultat "plenament satisfactori" després de 90 minuts.



La intervenció "s'ha desenvolupat amb total normalitat" i ara el Rei emèrit haurà de romandre 24 hores a la Unitat de Cures Intensives (UCI) per a un control postoperatori, segons l'informe mèdic facilitat per l'Hospital Sanitas de la Moraleja.



Amb aquesta operació, encapçalada pel cap de la unitat de Traumatologia de l'hospital privat madrileny, Primitiu Gómez Cardero, el monarca gaudirà d'una major mobilitat i estabilitat.



Ha estat la primera vegada que el rei Joan Carles torni al quiròfan des de novembre de 2013, un any en el qual va sotmetre a tres operacions, dues d'elles per la seva maluc esquerre.



A la fi de 2012 abans se li havia col·locat una pròtesi al maluc, deteriorada per l'artrosi, però se li va generar una infecció d'origen desconegut que el va obligar a sotmetre a una intervenció en dues fases, al setembre i al novembre de 2013.