L'Eibar s'acomiada d'Europa

Les escasses esperances que mantenia l'Eibar d'accedir a competicions europea van morir al Villamarín. Un Betis més sòlid i ple de confiança es va emportar els punts gràcies als gols de Sergio León i Arbilla, en pròpia porta.





Una xilena de Bartra a la sortida d'un córner al minut 18 va ser l'avís del que se li venia a sobre l'Eibar. Dos minuts després, una passada de Barragán a l'espai a Sergio León, pretès fa dos estius pel club armer, va deixar al davanter sol davant Dmitrovic. El cordovès no va perdonar amb l'exterior i va posar per davant als andalusos.

El partit es va posar molt costa amunt i en aquest moment de la temporada l'Eibar no té capacitat per donar-li la volta a la torrada. La mitja hora final va ser una agonia per als guipuscoans. No és que el Betis premés en excés, però els andalusos van aprofitar els espais que deixava l'Eibar a la seva esquena per buscar la golejada.





L'Eibar té set partits per davant per tancar la temporada.