El Sevilla va naufragar a Vigo

El Sevilla va sortir a Balaídos amb la necessitat i la urgència de guanyar i recuperar, entre altres coses, la sisena plaça que li va prendre la jornada passada el seu etern rival, el Betis. Però Iago Aspas va signar un triplet.

Layún, Carriço, Arana, Banega i Sandro, que va substituir en l'escalfament al lesionat Correa, van entrar d'inici i el Sevilla semblava no acusar tant vaivé del seu onze davant d'un Celta amb algunes modificacions per l'absència del seu golejador Maxi Gómez i que es trobaria amb un Sergio Álvarez crescut després d'intervenir per primera vegada als vuit minuts de joc.

Després d'una fase d'excés migcampisme i un joc sense lligam per diverses interrupcions per cops i xocs fortuïts, el porter del Celta va tornar a ser protagonista, primer en un xut de Banega i després, a tocar del descans, en una espectacular estirada en la qual va treure amb el peu una volea de Sandro que havia canviat de direcció al desviar Wass.