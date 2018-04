Gairebé un milió de pensionistes es podrien quedar fora de la pujada dels nous pressupostos de Rajoy

Les parany de les pujades de les pensions de Mariano Rajoy.





La pressió dels carrers i els partits ha portat el Govern a plantejar increments majors per ALS pensions mínimes, pensions no contributives, pensions sense dret a complements a mínims i pensions de viduïtat que pujaran entre un 1% i un 3% en funció del tipus de pensió i sempre que s'arribin a aprovar els comptes de forma definitiva.





Segons el Govern, això beneficiarà uns 6 milions de pensionistes, però gairebé un milió de pensionistes poden quedar-se fora pel fet d'estar rebent més d'una prestació de la Seguretat Social. Ja que una disposició addicional de l'articulat de la Llei explica que per calcular l'increment de les prestacions es tindrà en compte la suma de totes elles. I si la suma supera el límit dels 12.040 euros a l'any, no hi haurà pujada més enllà del 0,25%.





Convé ressaltar aquest detall perquè moltes persones que reben dues pensions, però baixes les dues, poden pensar que els seus dos prestacions van a incrementar-se per sobre del 0,25%. I és probable que no sigui així. Segons les últimes dades oficials de pensions (març), actualment hi ha a Espanya 875.490 persones cobrant més d'una pensió. No totes tindrien dret a rebre millores més enllà del 0,25%, però sí que moltes d'elles es queden fora de la iniciativa per aquest matís. Només cal que cadascuna de les dues prestacions sigui de 450 euros al mes per superar el límit anual dels 12.040 euros.





El Govern espera que el Pacte de Toledo sigui capaç de pactar seus 22 recomanacions abans de l'estiu. I si ho aconsegueix, es posarà a treballar en una reforma que molt pocs esperen que vegi la llum en aquesta legislatura.