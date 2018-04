González Pons: "Si l'euroordre no funciona, Schengen no té sentit"

El portaveu del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons, ha advertit aquest dissabte, després de la decisió d'un tribunal alemany de deixar en llibertat l'expresident català Carles Puigdemont, que "si l'euroordre no funciona", la zona Schengen i l'eliminació de fronteres entre països membres "no té sentit".





En la seva intervenció a la convenció nacional del PP a Sevilla, en una trobada amb una desena de joves estudiants d'Erasmus, el dirigent popular ha recalcat que "perquè Schengen tingui sentit, l'euroordre ha de tenir sentit". "Si la Unió Europea serveix perquè uns estats qüestionin als altres, la Unió Europea perd la seva funció", ha sentenciat.





González Pons ha indicat que si algú "intenta donar un cop d'Estat i no és retornat al país" en què va intentar donar-lo, "pot ser que haver aixecat la frontera acabi convertint-se en una mala decisió". Al seu entendre, la Unió Europea es fonamenta en la confiança mútua entre els Estat.





Per això, ha censurat que no es retorni al seu país d'origen a qui ha intentat "donar un cop d'Estat" en ell. "I si hi ha un Estat de la UE en el qual intentar donar un cop d'Estat no és un delicte, el problema no és d'Espanya. El problema és d'aquest Estat que ha deixat d'intentar trencar-pugui algun dia no ser un delicte" , ha postil·lat.





ESPERA QUE LA JUSTÍCIA "TROBI ELS SEUS LLERES"





Pons ha reiterat que Europa només pot ser un "projecte solidari i de mútua confiança". "Si algú reclamés la devolució d'un colpista a Espanya, creieu que els jutges del Tribunal Suprem espanyol s'anaven a negar? Estic segur que no", ha dit, per confiar que la Justícia "segueixi el seu camí i trobi les seves lleres ", resolent" el problema "que se li ha plantejat.





En aquest sentit, el cap de la Delegació espanyola a Brussel·les ha dit que està convençut que la Justícia al final els donarà la raó amb Puigdemont. "Perquè la nostra raó avui, és la nostra raó de l'existència d'Europa", ha proclamat.





Enfront de la duresa del missatge de Pons, el cap de l'Executiu ha mantingut un to conciliador i s'ha mostrat convençut que sabran resoldre aquesta situació. "Si tenim algun problema com el que ens ha explicat Esteve, ja tindrem la intel·ligència i l'habilitat per resoldre-ho perquè una altra de les característiques d'Europa és aquesta, que som intel·ligents i hàbils, sobretot els que som aquí excepte jo", ha emfatitzat Rajoy en aquest mateix acte amb joves Erasmus.