ERC estudia la delegació del vot deComín i no descarta que renunciï al seu escó

JxCat afirma que Puigdemont podrà delegar el seu vot en el ple d'investidura





La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat que estan estudiant si l'exconseller de Salut Toni Comín pot delegar el seu vot al Parlament per investir el candidat de JxCat, Jordi Sànchez, com a president de la Generalitat, i no ha descartat que, si no pot delegar-lo, acabi renunciant al seu escó.

"Treballem en la via d'una possible delegació de vot. En el cas que no hi hagués possibilitat, el mateix conseller Comín algunes vegades ha dit que, si arriba el cas, podria renunciar a l'acta", ha explicat en una entrevista de Tv3 dissabte recollida per Europa Press.





Així mateix, la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, ha defensat que la delegació del vot de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ja es va acceptar en l'últim ple del Parlament, per la qual cosa afirma que "ja és delegat" i podrà fer-ho en el ple d'investidura.





ERC i JxCat necessiten la delegació del vot de Comín i Puigdemont o que renunciïn als seus escons, ja que sense aquests dos vots no tenen la majoria suficient per investir Sànchez.

La CUP ja va anunciar que s'abstindria i en una entrevista de Tv3 recollida per Europa Press, el diputat 'cupaire' Carles Riera s'ha reafirmat que s'abstindran si el candidat a la Presidència no és Puigdemont: "L'únic candidat que garanteix l'inici republicà de la legislatura és Carles Puigdemont".





D'aquesta manera, la delegació del vot de Comín i Puigdemont permetrien sumar 66 escons a favor de Sànchez pels 65 en contra de Cs, PSC, els comuns i el PP, que permetrien decantar la balança a favor del candidat independentista en una segona votació.