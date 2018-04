Rajoy promet que "el que vivim serà un mal record, Espanya seguirà unida"

Rajoy ha reconegut que "l'atac a la nostra sobirania nacional ha estat el major desafiament al qual ens hem enfrontat" i s'ha mostrat convençut que gràcies a la seva actuació, al seu "resposta a l'altura del repte" la crisi està gairebé resolta: "Tot el que vivim serà aviat un mal record. Que ningú ho dubti. Espanya seguirà unida ".





"La decisió més dura va ser la del 155. Vam haver de negociar amb tenacitat perquè el no rotund d'alguns es convertís en un sí entusiasta", ha afegit en referència al suport que va arrencar de Ciutadans i del PSOE per posar en marxa aquest article de la Constitució.





I és que "alguns ho veia com una minúcia i altres com una cosa apocalíptic", però el Govern "va actuar amb responsabilitat", va aplicar aquest article i va convocar eleccions a Catalunya. D'aquests comicis encara no ha sortit un nou president de la Generalitat.





El govern de Rajoy Executiu és un dels principals interessats en que hi ha Govern a Catalunya, ja que això permetrà aixecar l'article 155.





Cristóbal Montoro, va portar els pressupostos al Congrés, però no té suport suficient per aprovar-los perquè el PNB, es nega a pactar mentre el 155 segueixi en vigor i aquests pressupostos són una assegurança que permeten a Rajoy acabar la legislatura.





Els populars creuen que la inexperiència és el taló d'Aquil·les del partit d'Albert River a. Així que Rajoy ha furgat en aquesta ferit en recordar que "l'alcalde més humil de la serra de Grazalema té més experiència que alguns llenguts que tant consell regalen".





Mentre que del PSOE ha dit "Uns diuen una cosa a Catalunya i una altra a Andalusia, no atenen més que al que els convé i no tenen una idea sobre Espanya, perquè no entenen Espanya".