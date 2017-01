Reporters Sense Fronteres denuncia que 74 periodistes han estat assassinats el 2016

L'organització no governamental Reporters Sense Fronteres (RSF) ha denunciat aquest dilluns en el seu balanç anual que un total de 74 periodistes han mort el 2016 quan exercien la seva tasca, la majoria d'ells "assassinats deliberadament".





En un comunicat, RSF ha lamentat "la sinistra cacera de periodistes" que ha tingut lloc aquest any. "Un mínim de 74 periodistes -professionals i ciutadans- han estat assassinats de manera intencionada o mentre realitzaven la seva feina", ha assenyalat.





La xifra és inferior als 101 reporters que van morir el 2015 però RSF ha deixat clar que el descens "no és motiu d'alegria" perquè s'explica "pel fet que els periodistes no van tenir una altra opció que fugir dels països que s'han tornat massa perillosos: Síria, Iraq, Líbia, Iemen, Afganistan i Burundi".





"Aquest exili massiu ha creat forats negres de la informació en els quals reina la impunitat. També és el resultat del terror impost pels Depredadors de la Llibertat de Premsa, que tanquen arbitràriament mitjans de comunicació i fan callar als periodistes", ha explicat l'ONG.





RSF ha afirmat que, tot i els periodistes afronten el seu treball amb coratge, hi ha ocasions en les quals "han d'optar per autocensurar-se per por a ser assassinats", com succeeix a Mèxic, "el país 'en pau' més mortífer per als periodistes aquest any i on es van registrar nou assassinats".





"El 2016, gairebé tres quartes parts dels periodistes que han mort han estat presos com a objectius i assassinats deliberadament", ha indicat RSF, abans d'assegurar que a l'Afganistan s'han registrat deu assassinats "intencionats" de periodistes "per causa de la seva professió".





"Set d'ells han mort en un atemptat suïcida contra un minibús del canal de televisió privat Tolo TV en gener, atac reivindicat pels talibans", ha assenyalat.





Després d'explicar que al Iemen els periodistes també "són perseguits i assassinats", RSF ha denunciat "la impunitat de la qual gaudeixen els seus assassins i la passivitat còmplice dels governs, que molt sovint també tendeixen a trepitjar la llibertat de premsa".





"La violència contra els periodistes s'exerceix, cada vegada més, de manera deliberada", ha subratllat el secretari general de RSF, Christophe Deloire.





"És evident que se'ls pren com a objectius i que són assassinats per ser periodistes. Aquesta alarmant situació mostra el patent fracàs de les iniciatives internacionals per protegir els periodistes i firma la sentència de mort de la informació independent a les zones on la censura i la propaganda, sobretot la de grups fonamentalistes a l'Orient Mitjà, s'imposen per tots els mitjans", ha afegit.