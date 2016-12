Alfons Quintà va explicar en la seva nota de suïcidi que la seva dona es volia separar

El periodista Alfons Quintà, qui segons totes les hipòtesis va matar la seva dona d'un tret i després es va suïcidar al seu pis de Barcelona, va deixar una nota de suïcidi en la qual explicava que ella es volia separar, segons han explicat fonts pròximes.





Per això, la investigació del crim previsiblement passarà a mans d'un jutjat de violència domèstica un cop s'hagin demanat els informes de l'autòpsia, després que aquest dilluns el assumís el Jutjat d'Instrucció 18 de Barcelona en funcions de guàrdia, han informat fonts judicials.





La principal hipòtesi amb què treballen els investigadors dels Mossos d'Esquadra és que Quintà, de 73 anys, va disparar un tret de la seva escopeta de caça a la seva dona, de 57, i es va suïcidar amb la mateixa arma. Fonts consultades per Europa Press han assegurat que no consten denúncies prèvies de la dona per violència masclista contra Quintà.





Els Mossos van rebre l'avís d'un familiar, ja que la dona no havia anat a treballar aquest dilluns i no se la podia localitzar. La policia autonòmica i els Bombers de Barcelona es van desplaçar al domicili, al número 27 del carrer Fígols, per a realitzar comprovacions i, un cop dins, van trobar els dos cadàvers.





Alfons Quintà i Sadurní (Figueres, 1943) era un periodista i advocat català, oficial de la marina mercant, i que va arribar a exercir de jutge. Va crear els programes en català de Ràdio Barcelona i va ser delegat del diari El País a Catalunya, on va redactar una sèrie d'articles que relacionaven Jordi Pujol amb el cas Banca Catalana.





No obstant això, anys després l'administració dirigida per Jordi Pujol el va designar director general del Projecte d'Empresa Pública de Producció i Emissió de Televisió de Catalunya. Un cop fora de TV3, Quintà col.laboró en el projecte de L'Observador, diari impulsat per Lluís Prenafeta i del que va ser director fins poc després de la sortida al carrer del primer exemplar. També va ser assessor científic de la Gran Enciclopèdia Catalana.





Al maig de 2012 va ser nomenat director de diari digital El Debat, en substitució de Francisco Bru. També va ser columnista del Diari de Girona i va participar com a tertulià en programes com Amics, coneguts i saludats de 8tv.





En els últims anys, Quintà, després d'abandonar la seva collaboració al diari Avui, va col·laborar amb CatalunyaPress on va seguir escrivint sobre la família Pujol i denunciant les males pràctiques en el model sanitari català.