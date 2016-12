El Parlament no sancionarà els diputats de la CUP que van trencar les fotos del Rei

El Parlament no sancionarà els diputats de la CUP que la setmana passada van trencar i van cremar fotos del Rei. Així ho ha decidit la Mesa del Parlament per cinc vots -JxSí, SíQueEsPot- contra dos -PSC, C's-.





Fonts parlamentàries consultades per Europa Press han explicat que els contraris a sancionar els 'cupaires' -JxSí i SíQueEsPot- han al·legat que la crema de fotos del Rei està "emparat per la llibertat d'expressió", pel que no hi ha la possibilitat sancionar-los.





La possibilitat partia de sengles peticions de Ciutadans i PP, que consideraven que la Comissió de l'Estatut del Diputat havia d'elaborar un informe sobre si les accions dels 'cupaires' havien violat el codi de conducta, però la Mesa ho ha rebutjat.





Segons els partidaris de sancionar els 'cupaires', els diputats van vulnerar el codi de conducta pel que fa a mantenir "en tot moment una conducta respectuosa amb els altres diputats i amb els ciutadans".





D'haver-se iniciat el procés contra els diputats de la CUP, aquest hagués pogut acabar en amonestacions, suspensions o multes, encara que fonts parlamentàries aclareixen que la crema de fotos del Rei amb tota probabilitat no hagués anat més enllà de la amonestació.





L'actitud dels diputats de la CUP va ser polèmica; en primer lloc, perquè van trencar les fotos del Rei a la sala de premsa del Parlament i, en segon, perquè després van cremar fotos del monarca en una concentració celebrada a la plaça Orfila de la capital catalana.





Fonts dels partidaris que el Parlament estudiés si sancionar els parlamentaris han lamentat que una majoria de la Mesa no ho hagi considerat oportú: "No es considera que fes res dolent. Segons la Taula, es pot fer".





El PP i la CUP no tenen representació a la Mesa del Parlament, encara que poden acudir a la reunions que celebra tradicionalment els dimarts, i en aquesta ocasió han estat Anna Gabriel (CUP) i María José García Cuevas (PP).