Merkel confirma l'atemptat terrorista i diu que seria "abominable" que l'autor fos un refugiat

La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha confirmat aquest dimarts que l'atac d'ahir a la nit contra un mercat nadalenc al centre de Berlín és "un atemptat terrorista".

L'atropellament massiu, que s'ha cobrat la vida d'almenys 12 persones i ha deixat altres 48 persones ferides de diversa consideració, va ser perpetrat per "un refugiat que havia demanat protecció", ha confirmat Merkel.

La hipòtesi d'un atac terrorista ja havia estat avançada per la Policia de Berlín, que parlada aquest dimarts de "presumpte atac terrorista".





"Aquest fet serà aclarit fins als últims detalls" i castigat conforme la legislació alemanya, ha assegurat la cancellera durant una breu declaració davant la premsa.





Merkel ha reconegut la dificultat d'acceptar els fets i en especial que hagi estat una persona que "havia sol·licitat asil a Alemanya" qui ho hagi perpetrat.





En aquest sentit, ha incidit que és una cosa especialment "repugnant" per a aquells alemanys que s'han esforçat per ajudar els refugiats.





Tot i això, ha subratllat que "hi ha molts refugiats que procuren integrar a Alemanya". Alhora, ha deixat clar que Alemanya trobarà "la força per viure com volem lliuris els uns al costat dels altres".





"Totes les mesures policials que giren al voltant del presumpte atac terrorista a Breitscheidplatz estan en marxa", ha indicat les forces de seguretat de la capital alemanya.

Poc abans, la policia indicava que les investigacions apunten que el conductor va encastar deliberadament el camió contra el mercat.

Prèviament, havia assenyalat que el cos que van trobar a l'interior del camió no era el del conductor.





BERLÍN ESTAVA EN ALERTA TERRORISTA





El camió va pujar a la vorera i va recórrer 80 metres fins encastar-se contra el mercat nadalenc ubicat a la popular avinguda Kurfuerstendamm, prop de l'Església Memorial Kaiser Wilhelm, atropellant desenes de persones que el visitaven.

El diari 'Die Welt' ha recordat sobre aquesta qüestió que hi havia una alerta per possibles atemptats a Berlín durant les festes nadalenques.

Tot i això, el ministre de l'Interior alemany, Thomas de Maizière, ha afirmat que les circumstàncies de l'atropellament massiu no estan clares, si bé ha matisat que hi ha indicis que apunten a un atac.





"No vull utilitzar la paraula 'atac' encara, però hi ha moltes coses que ho apunten", ha dit.





EL ATACANT, UN PAKISTANÈS

L'autor de l'atropellament massiu és un jove del Pakistan que va arribar a Alemanya al febrer, segons fonts policials citades pel diari 'Die Welt'.

El sospitós ha estat identificat com Navid B., nascut el 1 gener 1993 a la ciutat pakistanesa de Turbat i que va entrar a Alemanya pel pas fronterer de Passeu el febrer d'aquest any.

D'acord amb aquesta emissora, el sospitós detingut poc després de l'atropellament hauria nascut al Pakistan el 1993 i va arribar a Alemanya a través d'Passeu al 31 de desembre del 2015. Pel que sembla, era conegut per la Policia per delictes menors.

El detingut tenia permís de residència a Alemanya des del 2 de juny i va usar diversos noms, segons 'Der Spiegel'. Segons la premsa, el sospitós hauria residit al centre per a refugiats habilitat en un antic hangar de l'aeroport de Tempelhof, el que explicaria l'operació policial duta a terme aquesta matinada.

Uns 250 efectius han participat en l'operació, durant la qual s'han interrogat a quatre refugiats d'uns 20 anys. El portaveu de l'oficina de refugiats de Berlín, Sascha Langenbach, ha informat que no hi ha detinguts.

L'arrest del sospitós, segons ha informat 'Die Welt', es va produir gràcies a un testimoni que, després de veure com baixava del camió i es donava a la fuga després d'atropellar desenes de persones, el va seguir.





El testimoni va alertar la Policia i va estar parlant per telèfon amb el servei d'emergències mentre perseguia el sospitós fins al Tiergarten, el zoo de Berlín, i finalment ha estat detingut allà a prop.





GRAN DESPLEGAMENT POLICIAL I TANCAMENT DELS MERCAT NADALENCS

La Policia de Berlín ha informat aquest dimarts que s'ha incrementat el desplegament d'agents com a "mesura de precaució" després de l'atac.

A més, les autoritats han decidit el tancament altres mercats nadalencs a la capital durant la jornada en consideració amb les víctimes, mentre que el Ministeri de l'Interior ha informat que s'incrementaran les mesures de seguretat al voltant d'aquest tipus de mercats i altres actes massius a país .

El ministre de l'Interior, Thomas de Maizière, ha ordenat que les banderes onegin a mig pal aquest dimarts en senyal de dol pels morts a l'atac. A més, De Maizière ha mantingut una conversa telefònica amb els titulars de l'Interior de les diferents regions del país.

De Maizière ha defensat que independentment de quins fossin els motius pels quals l'autor va dur a terme la massacre, "no hem de permetre i no permetrem que ens prenguin la nostra manera de vida lliure".

Mentrestant, el fiscal general ha anunciat el començament de procediments penals en relació amb l'atac i ha encarregat a l'Oficina de la policia Criminal (BKA) la investigació dels fets.

UN ESPANYOL RELATA COM VA SER L'ATROPELLAMENT

L'espanyol ferit en l'atac perpetrat aquest ha relatat a Twitter els moments que va viure i ha precisat que, a causa del atropellament, s'ha trencat la tíbia i el peroné d'una cama i el turmell i el maluc de l'altra.

Segons ha relatat al seu compte de Twitter, la víctima, Iñaki Ellakuria, estava amb dues amigues al mercat d'Europa Centre quan va veure que un camió negre entrava per la calçada , i es portava tot allò que trobava per davant:





Ellakuria, que ha aprofitat per donar les gràcies a tots els qui s'han preocupat per ell, relata que el mal ha estat "insuportable", empitjorat a més pel fred.





Això sí, ha explicat que tots els que no van resultar ferits es van portar "de luxe" amb ells, i els van facilitar coixins, aigua, menjar, mantes, gorres i bufandes.