Barcelona és la ciutat d'Europa amb més motos per habitant

Un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) i del Departament de Geografia del centre ha assenyalat que Barcelona s'ha convertit en la ciutat amb major nombre de motocicletes per habitant d'Europa.





El lideratge s'ha aconseguit per l'increment de l'ús d'aquest vehicle en l'última dècada tot i la crisi econòmica -un auge del 18,6% -, segons ha informat aquest dimarts la UAB en un comunicat.





Així, en el període 2004-2012 el nombre de matriculació a la capital catalana va créixer un 36,2% fins arribar a les 203.414 unitats, mentre que el de cotxes va baixar un 3,8%, i la taxa de motorització va passar del 94, 5 per cada 1.000 habitants a 2004-136 a 2012.





En total, les motos signifiquen el 22,2% del parc mòbil de la ciutat i representam el 26,5% de tota la mobilitat motoritzada, unes xifres que l'anàlisi s'ha vinculat a la coincidència per l'aprovació el 2004 de la nova legislació que permetia que tots els conductors d'utilitaris, amb més de tres anys d'experiència, podien conduir una moto de fins a 125 centímetres cúbics.





La facilitat i la velocitat en els desplaçaments, evitant la congestió del trànsit i els problemes d'estacionament, han afavorit "seu increment exponencial", especialment entre els conductors de vehicles veterans de mitjana edat.





En aquest sentit, dels 372.278 desplaçaments realitzats de mitjana cada dia per les motos a Barcelona, un 31,8% són efectuats per persones, bàsicament homes, d'edats compreses entre els 30 i 64 anys, encara que les dones són inferiors -un 31 , 2% del total-, la seva presència va créixer entre 2004 i 2008 un 43,6%, triplicant les dades de ciutats com París.





Tot i que el nivell de satisfacció de motoristes és més elevat que el dels conductors d'automòbil, la inseguretat durant la conducció és més gran, un 5,45 enfront d'un 3,7 dels cotxes.





L'inici de la crisi econòmica va provocar canvis generalitzats entre els barcelonins, van augmentar en un 39,6% els desplaçaments a peu i en bicicleta i en un 9,4% en transport públic, per això la investigació ha establert una relació directa entre l'ús de la motocicleta i determinades variables socioeconòmiques i ha conclòs que l'ús d'aquest transport privat és més gran entre persones amb ocupació i amb estudis universitaris.