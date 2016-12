Més del 82% dels catalans creu que la corrupció a Catalunya és un problema greu

Vuit de cada deu catalans (el 82,6%) consideren que la corrupció a Catalunya és un problema molt o bastant greu, mentre que el 12% creu que ho és poc, el 3,3 res i el 2,1% no sap o no contesta, segons el baròmetre 2016 de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) sobre la percepció de la corrupció.





Són dades de l'enquesta 'La corrupció a Catalunya: percepcions i actituds' presentada aquest dimarts en roda de premsa pel director de l'OAC, Miguel Ángel Gimeno, a partir d'una mostra obtinguda en 850 trucades telefòniques fetes entre el 17 i el 25 d'octubre de 2016.





Aquest 82,6% dels enquestats que creuen que la corrupció a Catalunya és un problema greu o bastant greu -que ho és greu ho creu el 38,5% i que és bastant el 44,1% - representa un lleuger descens respecte a l' baròmetre de 2014 -la enquesta es fa cada dos anys des de 2010- quan la xifra era del 88,9%.





Gimeno ha explicat que poden ser molts els motius que baixi lleugerament aquesta percepció i ha esmentat el possible cansament de la població i que els casos que han aparegut en els últims mesos més que nous són ramificacions d'altres anteriors; no obstant això, ha matisat que el descens és "molt lleu" i segueixen sent dades molt preocupants.





A més, el 74% de la població creu que actualment a Catalunya hi ha molta o bastant corrupció i un 22,5% valora que hi ha poca o cap, el que també reflecteix un lleuger descens ja que en el baròmetre anterior els que creien que hi havia molta o bastant era el 82,3%.





El 24,6% conclouen que en els últims anys la corrupció a Catalunya ha augmentat, un 24,1%, que ha disminuït i un 36,1% que s'ha mantingut, mentre que el 2012 els que creien que havia augmentat eren el 60 , 8% i el 2014 el 53,5%.





PARTITS POLÍTICS





Respecte, als partits polítics a Catalunya, el 48,1% dels catalans consideren es financen il·legalment, mentre que el 32,4% creuen que no i el 19,5% no saben o no contesten, segons el baròmetre, el que és un lleuger descens respecte ja que en 2014 els que creien que es financen il·legalment era del 55%.





Relacionat amb el finançament de les formacions polítiques, el director d'Antifrau ha explicat que mantenen oberta una investigació oberta sobre desenes de fundacions vinculades a partits, però ha reconegut que es troben "força dificultats" per analitzar-les per l'estructura d'aquestes entitats, tot i que ha assegurat que segueixen treballant en aquest camp.





PANORAMA "PREOCUPANT"





Davant d'aquest "panorama preocupant", l'Oficina Antifrau ha demanat més implicació i compromís per part dels responsables polítics en la lluita contra la corrupció i una reacció més contundent d'institucions i partits davant d'indicis que afectin càrrecs públics.





Gimeno també veu urgent i necessari reformar les dinàmiques dels partits i de les formes de finançament de les formacions d'acord de les recomanacions del Grup d'Estats Contra la Corrupció (Greco).





CONCEPCIÓ DE LA CORRUPCIÓ





El 14,6% dels enquestats accepta que un alt càrrec admeti com a regal una caixa de vi d'una empresa i un 12,9% veu acceptable que una persones que treballi en el sistema sanitari públic ajudi a un familiar a saltar-se la llista de espera.





Davant d'aquesta concepció de la corrupció, Gimeno ha advertit que la necessitat que la ciutadania no accepti la corrupció ni en les seves pràctiques menys agressives: "No ha d'haver un nivell de corrupció que es pugui tolerar i un altre que no perquè això el que provoca és que la tolerància cada vegada s'ampliï més ".