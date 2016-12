El president d'Abertis, Salvador Alemany, ha demanat al Govern central que posi en marxa un "model harmònic" de concessions d'autopistes i s'ha posat a disposició del nou Executiu de Mariano Rajoy.

"Confiem que les administracions trobin la manera de posar en marxa un model harmònic que pugui entendre la societat. Si hi treballen i busquen solucions on tinguem algun paper, ens trobaran", ha dit Alemany en la tradicional trobada amb la premsa amb motiu de Nadal.

Actualment, el 70% de la xifra de negocis d'Abertis procedeix de mercats exteriors, i Espanya suposa el 30% restant: "Volem créixer al món i ens agradaria seguir creixent a casa nostra. Ens tenen a la seva disposició per si som útils" , ha insistit.

Ha fet al·lusió a la fallida de les radials i al rescat del túnel sota els Pirineus que uneix Espanya i França per AVE després de fer fallida TP Ferro --la empresa concessionària a través de la qual les constructores ACS i Eiffage tenien aquesta connexió ferroviària--, una infraestructura amb un deute de 557 milions d'euros.

Sobre les radials, ha dit: "Estem orgullosos de la nostra feina i intentem sortir sempre d'altercats jurídics. Vam invertir perquè no podíem quedar al marge encara no veient-molt clar. Quan vam veure que no tenia sortida, provisionamos les nostres inversions".

"Intentem sortir de la voràgine perquè és bo protegir a una companyia que en un entorn de país genera molta riquesa", ha indicat, i ha afegit que el focus de la qüestió radica en les negociacions entre l'administració i la banca creditora.

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ja ha avançat que no ampliarà les concessions que vencin en els propers anys, entre les quals es troben algunes de la companyia catalana.

En concret, el 2019 venç la concessió de l'AP-7 en el tram entre Tarragona i Alacant, així com l'AP-4 de Sevilla a Cadis --gestionados tots dos per Aumar--, i també el ram de l'AP-1 entre Burgos i Àlaba --gestionat per Itinere--.

A més, el 2021 vencen les concessions de les autopistes AP-2 a Barcelona i l'AP-7 de la Jonquera (Girona) a Tarragona, gestionades per Acesa.

De cara a 2017, Alemany ha assegurat que Abertis seguirà creixent on pugui amb disciplina financera, i ha recordat que el grup de concessions ha tancat operacions "negociades amb total transparència" en països com Brasil i Argentina.

2.700 MILIONS D'INVERSIÓ

Per la seva banda, el vicepresident i conseller delegat d'Abertis, Francisco Reynés, ha destacat que Abertis ha invertit aquest any 1.700 milions en operacions de creixement inorgànic, una xifra a la qual se suma 1.000 milions d'inversions en capex.

Reynés també ha destacat l'aposta de la companyia per reduir la mortalitat a les vies que gestiona, i ha indicat que el grup ja acumula una reducció del 15%.