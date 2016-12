Aznar renúncia a la presidència d'honor del Partit Popular

L'excap de l'Executiu José María Aznar ha comunicat per carta al president del Govern, Mariano Rajoy, que renuncia a la presidència d'honor del PP.





Però mantindrà la condició de militant que va adquirir "fa 38 anys". A més, li ha traslladat que no participarà en el Congrés Nacional que el PP celebrarà a Madrid entre els dies 10 i 12 de febrer.

Aquesta ruptura d'Aznar amb Rajoy es produeix després d'anys de desencontres, en els quals l'expresident ha criticat des de la fundació FAES moltes de les decisions del Govern del PP, des de la pujada d'impostos fins a l'actuació a Catalunya.

L'estiu passat, ja no se'ls va poder veure junts en la tradicional 'foto' del campus FAES i tampoc l'expresident va participar en la campanya electoral de les generals. El 3 d'octubre passat la fundació que presideix Aznar va anunciar que es desvinculava del PP i, per tant, deixava de percebre subvencions públiques.

L'últim enfrontament es va produir fa només una setmana. FAES va retreure a la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, que qüestioni l'actuació que va realitzar el PP recollint signatures en 2006 contra l'Estatut de Catalunya, cosa que, segons la seva opinió, evidència "de nou" aquesta tendència en el partit a " assumir el relat "dels seus adversaris polítics.

LA CARTA D'AZNAR

En la missiva que ha enviat a Rajoy i que el mateix Aznar ha penjat al seu web, comunica la seva decisió de "renunciar a la presidència d'honor del PP". Segons recorda, fa cinc anys, en l'últim congrés nacional que es va celebrar a Sevilla, els militants del PP "van tenir la generositat" de triar-li "una vegada més" president d'honor, el que defineix com "un orgull".

A continuació, s'emmarca aquesta decisió en la ruptura del PP amb FAES. "Avui la nova situació de la fundació FAES, que des de la seva creació a Valladolid en 1989, sent jo president de la Junta de Castella i Lleó, ha estat vinculada al PP, la seva independència i, per tant, la seva desvinculació del Partit Popular, aconsella, sincerament, aquesta decisió ", afegeix.

En aquest sentit, recorda que "cap patró de FAES ocupa cap càrrec, ni tan sols honorífic, en cap formació política" i subratlla que com a president d'aquesta fundació no desitja "ser una excepció".

Aznar assenyala que aquesta decisió, "al costat d'altres consideracions que allargarien innecessàriament aquestes línies", signifiquen també la seva "no participació" en el XVIII congrés que el PP celebrarà a Madrid entre els dies 10 i 12 de febrer.

"He participat en tots els congressos del Partit Popular des de 1979. Serà la primera vegada que no ho faci, i, per tant, vull expressar els meus millors desitjos d'èxit en tan important cita", manifesta en la seva carta, cosa que també ha traslladat personalment a Rajoy en una conversa telefònica, segons apunta el mateix Aznar al seu web.

38 ANYS COM A MILITANT DEL PP

En la missiva, Aznar diu a Rajoy que seguirà sent militant del partit. "Després d'haver estat durant vuit anys president del Govern d'Espanya; durant 14 anys president nacional del PP i durant altres tant el seu president d'Honor, mantinc la meva condició de militant del PP, adquirida fa gairebé ja 38 anys", recalca.

Finalment, l'expresident del Govern expressa la seva gratitud i afecte als militants per "la seva dedicació i servei" a Espanya i per "la seva generositat" i "lleialtat" cap a ell durant tants anys. "Em sento molt orgullós de ser un més entre ells. Aprofito l'ocasió per desitjar-te els millors encerts en la teva tasca en aquests moments tan importants i difícils" ", conclou la missiva.