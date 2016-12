Aznar: cabrejat i maquinant

El natural en la vida és que els fills s'independitzin dels seus pares, tot i que els de la meva generació aspirem a que els nostres deixin de picar-la butxaca i que mai es vagin del tot ja que, a més, d'ells assumim la despesa de la gent gran , perquè l'Estat s'ha oblidat dels seus drets i per descomptat del dels nostres néts, als quals també cal ajudar perquè els seus pares no solen arribar a final de mes, financerament parlant.





No obstant això, no crec que aquest sigui el cas de Jose María Aznar i el seu hereu Mariano Rajoy, ja que tots dos gaudeixen d'una immillorable salut financera i el seu futur polític més immediat no sembla córrer cap perill que sapiguem. I, no obstant això, el pare li ha anunciat al "hereu" que diem a Catalunya, que deixa de ser President d'Honor del partit que va fundar Don Manuel Fraga, anunci que ens ha deixat a tots perplexos, encara que una mica ja barruntábamos quan l'expresident del Govern i Copríncep de les Açores ja havia tret a la FAES de la llista de Fundacions pròximes al PP.





O sigui, que en el proper Congrés popular que tindrà lloc al mes de febrer, o es convoca a Aznar com a simple militant i compromissari, o el de Valladolid deixarà d'estar a la taula presidencial de manera honorífica aplaudint les decisions que prengui davant seva la Assemblea. Un detall que no és menor i que revolucionarà a la dreta espanyola.





Quin serà el proper pas d'Aznar? Ningú ho sap. Però segur que a La Moncloa, ara mateix, han d'estar buscant-li la resposta més apropiada, ja que tenir l'enemic a la pròpia casa no entrava en els plans del senyor Mariano, i molt menys, en els de l'Executiva que gestiona de moment Maria Dolores de Cospedal.





En principi, totes aquestes mostres de desgrat aznarià prediuen un full de ruta cap a la confrontació o la crítica dura a la gestió del Govern i, sobretot, a la del seu president. Zasca que adquirirà major virulència en el moment en que a Rajoy li aclapari el problema català o la legislatura se li torni en contra.





Si això no es produeix, Aznar es mantindrà callat, encara que mai se sap si farà el mateix que va fer Adolfo Suarez en els temps d'UCD, quan va marxar del partit que fundés en la Transició i es va inventar el CDS d'efímera existència i escàs suport electoral.





I encara que no sembli probable, el tarannà del senyor José Maria, com tots sabem, està tan carregat d'autocomplaença que menysprear aquesta possibilitat és gairebé suïcida.





De moment, i és un avís seriós per a navegants precongressuals, ja el tenim en la seva pròpia salsa: cabrejat i maquinant.