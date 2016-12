Junqueras destaca l'accent social tot i que la CUP no garanteix el seu 'sí' definitiu

El Parlament de Catalunya ha aprovat tramitar els Pressupostos de la Generalitat de 2017 gràcies al fet que 62 diputats de JxSí i dos de la CUP han votat contra les esmenes a la totalitat que havia presentat la resta de l'oposició.

Els 'cupaires' ja havien avisat que només dos dels seus diputats es sumarien a JxSí --ho han fet Eulàlia Reguant i Benet Salellas -, de manera que els comptes s'han tramitat per l'estret marge de dos vots: 64 vots en contra les esmenes a la totalitat - -JxSí i la CUP- -, 62 a favor --C s, PSC, PP, SíQueEsPot-- i les 8 abstencions de la CUP.

Ara comença la tramitació al Parlament , on cada comissió haurà d'abordar els Pressupostos per seccions, i està previst que el debat final sigui a principis de febrer, pendent que la CUP decideixi si dóna l'aval definitiu o si els impedeix, com ja va fer amb els comptes de 2016.

Conscient que no té els suports dels anticapitalistes garantits, el conseller d'Economia, Oriol Junqueras, ha centrat el seu discurs a destacar l'accent social dels Pressupostos, recalcant que preveuen un augment de la despesa social de 1.170 euros.

La CUP desconfia de les bondats socials dels seus números, per aquest motiu Junqueras hagi entrat al detall dels principals departaments beneficiats per aquest augment de la despesa: Salut, Ensenyament, Territori i Sostenibilitat i Afers Socials, Treball i Famílies.

"Estem convençuts que la justícia social és un pilar absolutament fonamental de la capacitat futura de Catalunya", ha conclòs Junqueras, que en la seva intervenció inicial d'una hora no fet cap al·lusió als 5,8 milions que els comptes contemplen per celebrar un referèndum d'independència.

La CUP ha vist en la proposta de Junqueras uns comptes "autonomistes que mantenen privilegis" als que més tenen, ja que no inclouen la reforma fiscal que els 'cupaires' exigeixen i que van ser una de les claus per les quals van rebutjar donar suport als comptes de 2016.

La diputada Eulàlia Reguant li ha recordat que el seu pacte es sustenta sobre la base, no només de celebrés el referèndum, sinó de guanyar-lo, pel que li han demanat anar "més enllà en la proposta que ha posat sobre la taula", perquè entenen que les seves demandes són les de la majoria de la ciutadania per aconseguir una república més justa socialment.

LA "TRÍADA" SOBIRANISTA

Abans les crítiques de la CUP, Junqueras ha insistit en la plena coincidència entre el Govern i els anticapitalistes en la "tríada" del procés sobiranista: impulsar el referèndum; construir el procés constituent i materialitzar un rescat social a través dels Pressupostos de 2017.

El Govern i la CUP hauran de negociar ara un acostament de posicions per tenir els suports necessaris, i els anticapitalistes fixaran la seva posició final en una reunió dels seus òrgans interns prevista per al 28 de gener --el ple final està previst per a inicis de febrer- -.

RETRETS DE L'OPOSICIÓ

El diputat de Ciutadans Antonio Espinosa ha acusat l'Executiu català de presentar uns comptes de "ficció, en sintonia amb la ficció que suposa el procés separatista", i ha exigit que no es destini ni un euro a un procés independentista que, al seu parer , comportaria retrocessos i importants perjudicis per als catalans.

La diputada Alícia Romero (PSC) ha assegurat que els Pressupostos no prioritzen les necessitats socials dels catalans ni exigeixen més esforç fiscal als que tenen més recursos, i ha acusat el Govern de fiar l'aprovació dels comptes a la CUP i ignorar la resta de grups.

Joan Coscubiela (SíQueEsPot) ha acusat el conseller de pujar el to en les negociacions per tirar endavant els comptes exercint un "xantatge" sobre la CUP, ja que l'estratègia que va utilitzar amb els comptes de 2016 no li va valer perquè els anticapitalistes es les van tombar provocant una crisi amb el Govern.

El portaveu del PP, Alejandro Fernández, ha cridat el Govern a dialogar amb el Govern central i deixar de pactar amb "la tropa" de la CUP, amb l'objectiu de tenir uns bons pressupostos 2017 i millores socioeconòmiques, i ha assegurat que els comptes són profundament anticatalanes.