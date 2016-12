Santamaría prepara la Conferència de Presidents però sense Catalunya ni el País Basc

La vicepresidenta del Govern i ministra per a les Administracions Territorials, Soraya Sáenz de Santamaría, es reuneix amb els consellers de les comunitats autònomes per començar a preparar l'ordre del dia de la Conferència de Presidents que tindrà lloc al gener, reunió a la qual no acudiran els representants ni de Catalunya ni del País Basc ja que els seus presidents tampoc assistiran a la trobada amb Mariano Rajoy.

Santamaría plantejarà quins temes interessen al Govern de cara a aquesta Conferència i escoltarà al seu torn les propostes dels consellers de Presidència; l'ordre del dia es tancarà en una segona reunió prevista per després de Nadal.

El primer motiu de la Conferència de Presidents, segons va anunciar Rajoy, és debatre les bases per a la reforma del sistema de finançament autonòmic, però des de l'Executiu s'ha ampliat en els últims dies la llista d'assumptes que es vol posar sobre la taula.

La vicepresidenta ha assegurat que el Govern vol abordar amb les comunitats com mantenir l'estabilitat econòmica i l'Estat del Benestar, l'educació i la sanitat; a aquests assumptes, l'Executiu afegeix com complir els objectius d'estabilitat acordats amb Brussel·les o la creació d'ocupació.

A la carta que va enviar als consellers per citar-los, Santamaría va assegurar que de la reunió de demà dependrà "en gran mesura" el resultat de la trobada de gener entre Rajoy i els líders autonòmics.

"A la vista dels reptes comuns als quals ens enfrontem, de la feina i la voluntat d'acord amb que es desenvolupi aquest Comitè dependrà, en gran mesura, el resultat i projecció futura de la Conferència de Presidents", es diu a la carta .

CATALUNYA DEMANA BILATERALITAT

La consellera de Presidència de la Generalitat de Catalunya, NeusMunté, ha reiterat la demanda del Govern d'establir "una relació de bilateralitat", raó per la qual no acudirà aquest dimecres a la reunió amb Santamaría.

"No es donen les circumstàncies que justifiquin la nostra presència. Res ha canviat en els últims dies i setmanes", ha recalcat en la roda de premsa posterior al ConsellExecutiu, després de destacar la disposició del Govern de parlar de tot sempre que s'escoltin les demandes de els catalans.

Al marge del País Basc i Catalunya, la resta de consellers plantejarà els assumptes que consideri necessari debatre en la Conferència de Presidents; per exemple, el conseller de Presidència d'Aragó, Vicente Guillén, ha assegurat que vol en l'ordre del dia figurin, a més del finançament autonòmic, la despoblació, la millora de la sanitat i de la dependència, i les infraestructures.