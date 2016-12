Felip Puig torna a l'escena mediàtica com a president de les xarxes de tramvia de Barcelona

Els consells d'administració de TramviaMetropolità SA i TramviaMetropolità del Besòs SA, adjudicatàries de les dues xarxes de Barcelona, han designat l'exconseller de la Generalitat Felip Puig president de les dues societats, en substitució de Francisco Javier Vizcaino, que deixa el càrrec per motius personals .

Tots dos consells d'administració han valorat tant el perfil institucional de Puig com els seus "coneixements i experiència tècnica" en mobilitat, transport i obres públiques tant per al sector públic com el privat, ha destacat Tram.

Vizcaino va ser director general des de l'inici de les dues companyies en 2000 fins a l'any passat, quan va ser nomenat president, i els consells d'administració li han agraït la seva tasca "durant tots aquests anys al capdavant de les dues concessionàries del tramvia".

Puig és enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPC i diplomat en Administració d'Empreses per la Universitat Politècnica de Madrid, i ha estat conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 2001 a 2003; d'Interior de 2010 a 2012, i d'Empresa i Ocupació de 2012 a 2016.

A més d'aquest nomenament, han designat a Belen Castro consellera del grup d'infraestructures GlovalVia --que forma part dels accionistes--, cosa que s'ha comunicat a la representació que l'empresa Alstom té en el consell d'administració.

ANTECEDENTS

El 2007, quan era secretari general adjunt de CDC i diputat de l'oposició al Parlament català, va constituir FPG Enginyeria, Estratègies, Gestió i Desenvolupament SL, una consultora a través de la qual va facturar per treballs d'assessoria. En l'exercici de 2008 aquesta societat va ingressar 93.343 euros.

Quan en 2011 va entrar al govern de Mas com a conseller d'Interior va dissoldre la seva societat. Casualment, qui es va encarregar de la seva liquidació va ser Josep MariaCot, economista de Veveèma SL (VVM), una altra consultora de la qual Puig va ser secretari del consell d'administració.

Les sigles VVM corresponen al primer cognom dels seus tres fundadors: Francesc Ventura, exdirector general d'Arquitectura en els governs de Jordi Pujol; Carles Vilarrubí, actual vicepresident del FC Barcelona; i Pere Macias, fins fa uns mesos diputat de CDC al Congrés.

El cas VVM va esclatar al Parlament català quan va transcendir que aquesta consultora va rebre nombrosos contractes de la Generalitat.