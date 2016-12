La banca haurà de retornar tots els diners de les 'clàusules sòl'

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) ha dictaminat aquest dimecres que els bancs han de tornar tots els diners cobrat de més als clients afectats per l'existència de clàusules sòl en els seus contractes hipotecaris, en haver rebutjat que es pugui aplicar una retroactivitat limitada en el temps per ser "incompleta i insuficient".





La justícia europea ha conclòs que aquesta limitació és contrària a la normativa comunitària i, per tant, les entitats financeres han de finalment reintegrar als afectats per les clàusules sòl tot l'import que s'ha cobrat de més, des de l'inici de cada contracte hipotecari , i no a únicament a partir del 9 de maig de 2013, com va determinar el Tribunal Suprem.





El Tribunal Suprem va considerar com abusives aquestes clàusules, en entendre que els consumidors no havien estat informats de la càrrega econòmica i jurídica que se'ls imposava, però va fixar en la data de la sentència, el 9 de maig de 2013, la retroactivitat màxima perquè la seva nul·litat només tingués efectes de cara a futur.





Les clàusules sòl són aquelles que fixaven un límit mínim d'interessos que els clients de contractes hipotecaris havien de pagar. Aquestes clàusules han impedit als afectats beneficiar-se de la caiguda de l'euríbor, principal índex de referència per a la majoria de les hipoteques a Espanya.





El tribunal amb seu a Luxemburg ha considerat que la legislació europea s'oposa a una jurisprudència nacional segons la qual els "efectes restitutoris" vinculats a la nul·litat d'una clàusula abusiva es limiten a les quantitats indegudament pagades després de la sentència de la resolució judicial que, precisament, de clara el caràcter abusiu de la clàusula.





A més, argumenta que aquest caràcter abusiu "ha de tenir com a conseqüència el restabliment de la situació en què es trobaria el consumidor de no haver existit aquesta clàusula", pel que ha de permetre "la restitució dels avantatges obtinguts indegudament pel professional en detriment del consumidor". També subratlla que el mateix Tribunal de Justícia de la UE "és l'únic que pot decidir sobre les limitacions en el temps que han d'aplicar-se".





Després de tot això, la justícia europea declara que la limitació en el temps de les devolucions priva els afectats "del dret d'obtenir les quantitats que van pagar indegudament als bancs. Per això, conclou que aquesta limitació suposa una protecció" incompleta i insuficient "que no és un mitjà" adequat i eficaç "per garantir el cessament de l'ús de les clàusules sòl.





IMPACTE PER A LA BANCA





El TJUE ha resolt amb aquesta sentència tres casos prejudicials acumulats, que afecten Cajasur, BBVA i Banco Popular, després que un jutjat de Granada i l'Audiència Provincial d'Alacant.





En l'assumpte també estaven personats l'Advocacia de l'Estat, que defensava la sentència del Suprem i, per tant, limitar en el temps la devolució de les quantitats als afectats, i la Comissió Europea, els serveis jurídics consideraven que els bancs han de reintegrar la totalitat dels imports cobrats de més.





D'aquesta manera, les entitats financeres espanyoles es veuran obligades a tornar fins a 7.600 milions d'euros als seus clients afectats per les clàusula sòl, segons un informe del Banc d'Espanya elaborat per la causa i que va ser exposat per les parts involucrades en la vista oral que es va celebrar el 26 d'abril d'aquest any.





Entre les entitats que han informat sobre l'impacte addicional que podria tenir una sentència a favor de la retroactivitat total de les devolucions destaca BBVA, que ha xifrat el cost màxim a 1.200 milions. També van informar d'aquest impacte les entitats CaixaBank i Bankia.





L'impacte mínim que recull aquest informe és de 5.000 milions, però els càlculs de Goldman Sachs limiten el cost addicional per a la banca a 3.000 milions.