​Josep Maria Pou, Premi Gaudí d’Honor 2017

L'actor, director i gestor teatral Josep Maria Pou ha estat guardonat amb el Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter 2017, màxim reconeixement del cinema català, segons ha comunicat la Junta directiva de l'Acadèmia del Cinema Català en un comunicat.





Josep Maria Pou, que forma part de l’Acadèmia del Cinema Català des de la seva fundació l’abril de 2008, rebrà el guardó en la cerimònia de lliurament dels IX Premis Gaudí, el diumenge 29 de gener de 2017.





Pou s'ha mostrat agraït pel reconeixement: “m’emociona i em fa feliç que l’Acadèmia hagi valorat la meva feina de tants anys, fins al punt de considerar-la mereixedora d’aquest Premi. Mai ho hauria imaginat, ho dic de cor".





Fins avui, han estat distingits amb el Premi Gaudí d’Honor-Miquel Porter Jaime Camino (2009), Josep Maria Forn (2010), Jordi Dauder (2011), Pere Portabella (2012), Montserrat Carulla (2013), Julieta Serrano (2014), Ventura Pons (2015) i Rosa Maria Sardà (2016).





ACTOR, DIRECTOR I GESTOR TEATRAL





Després de passar per la Universitat Laboral de Tarragona i de donar els seus primers passos en el teatre d'aficionats i universitari, Josep Maria Pou (Mollet del Vallès,1944) va marxar a Madrid el 1967 per estudiar a la Reial Escola Superior d'Art Dramàtic. En aquesta època va participar en els seus primers muntatges professionals, entre els quals destaca el seu debut, el 1968, amb l'històric Marat Sade dirigit per Adolfo Marsillach.





Després de finalitzar els seus estudis a la RESAD, va ingressar en la companyia titular del Teatro Nacional María Guerrero, de la mà del director José Luis Alonso, on debutaria amb Romance de lobos, de Valle-Inclán.





Al llarg de la seva prolífica carrera ha estat a les ordres de prestigiosos directors, com Calixto Bieito, Josep Maria Flotats, Mario Gas, Pilar Miró, Miguel Narros, José Mª Morera o John Strassberg, i ha protagonitzat una cinquantena de muntatges teatrals amb companyies de Madrid i Barcelona.





El 2004 va rebre el Premi Nacional de Teatre de la Generalitat de Catalunya pel seu paper en l'obra Celobert, dirigida per Ferran Madico, i per la seva lectura de Bartleby, l'escrivent. El 2005 presentaria La cabra o qui és Sylvia? de Edward Albee, un projecte dirigit, protagonitzat i produït per ell mateix pel qual va rebre múltiples reconeixements, entre els quals destaquen el Premi Nacional de Teatre del Ministeri de Cultura, el Premi Internacional Terenci Moix i quatre Premis Max (espectacle, director d'escena, adaptació teatral i empresari d’arts escèniques).





Un any més tard assumiria la direcció artística del Teatre Goya de Barcelona, on el 2008 estrenaria, en la doble vessant d’actor i director, Els nois d’història, d’Alan Bennett.





CARRERA A LA GRAN I PETITA PANTALLA





En paral·lel a la seva carrera teatral, des de la dècada dels 70 s’intensifica la seva presència al cinema i la televisió. El seu debut a la gran pantalla va ser el 1973 amb La mujer prohibida, de José Luis Ruiz Marcos. Des de llavors, ha treballat amb quasi una vintena de directors com José Luis Garci, Manuel Gutierrez Aragón, Francisco Rovira-Beleta, Francesc Betriu, Gonzalo Suárez, Carlos Saura.





El 1988 va rebre el Premi Sant Jordi de Cinematografia, el 2004 el Fotogramas de Plata, i el 2005 el Premi Barcelona de Cinema.





El 1974 arribaria el seu bateig televisiu amb Estudio 1 de TVE, donant vida al personatge de Felip IV en la representació de Las Meninas, de Buero Vallejo. Posteriorment, després de moltes més interpretacions a “Estudio 1” vindrien treballs en sèries de ficció a TVE, TV3 o Antena3.





Ha estrenat recentment Oh, quina Joia!, de Ventura Pons, i té acabades i pendents d’estrena Abracadabra, de Pablo Berger, i Las leyes de la termodinámica, de Mateo Gil. En aquests moments està rodant la sèrie La catedral del mar (Antena 3) i en breu començarà el rodatge de Nit i dia (TV3).





LA RÀDIO, LA SEVA PRIMERA VOCACIÓ





La ràdio va ser la seva primera vocació i tota la seva vida ha estat un gran aficionat. En la seva joventut va crear diversos programes musicals, arribant a guanyar un concurs de locutors organitzat per Ràdio Barcelona.





Al llarg de 15 anys, de 1985 a 1999, va fer un programa semanal a RNE, La Calle 42, dedicat al teatre musical. Posteriorment, ha estat col·laborador en els programes A vivir que son dos días, Tot és comèdia i L’hora L, a la SER, i El matí de Catalunya Ràdio.





Actualment té una columna setmanal a El Periódico de Catalunya.