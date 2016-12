La CUP exigirà destinar 760 milions a polítiques socials però sense tocar els impostos

La CUP exigirà que els Pressupostos 2017 destinin 760 milions d'euros a polítiques socials sense pujar impostos, ha anunciat al web impulsada pel partit 'Observatori del Procés', en què presenta els eixos de les esmenes que pretén introduir en els comptes.

MÉS INFORMACIÓ La CUP decidirà el seu vot final als Pressupostos el dissabte 28 de gener





Els Pressupostos van superar les esmenes a la totalitat i ara estan en el període de negociació entre els grups, entre els quals la CUP és l'únic que podria avalar-se definitivament.





Segons explica la CUP a la web, 626 d'aquests 760 milions anirien a 11 programes nous vinculats a fons transversals, com va avançar la diputada Eulàlia Reguant al ple de dimarts.





Una mesura per aconseguir aquests diners és reduir el 19% de les retribucions complementàries dels alts càrrecs i càrrecs de confiança, per a destinar tot al fons de la Renda Garantida de Ciutadania, a la qual el projecte de Pressupostos del Govern no reserva cap partida: "Només amb aquesta mesura es rescaten tres milions".





La CUP destaca que un dels fons que es dota amb majors quantitats és el de reversió d'externalitzacions, que possibilita el rescat de 293.900.000, que demanen redistribuir de la següent manera: "54.100.000 a educació; 45,4 a renda garantida de ciutadania; 41 a habitatge públic de lloguer i 180,6 al foment del cooperativisme".





També demana un "major control de les polítiques d'aval de la Generalitat" i que sigui el Parlament qui autoritzi avals superiors a 10 milions d'euros; que no se signin alguns, com el de Formula One Group i el del Circuit de Montmeló -que recorda que és deficitario-, i assenyala de nou al macrocomplex BCN World com a exemple del que no vol.





A més, inclou en les seves esmenes no continuar amb les polítiques d'austeritat i de dèficit, eliminant els límits i frens a la contractació de personal públic i de despesa en els sectors públics estratègics.





NOUS PROGRAMES





Entre els 11 programes nous que proposa crear destaca el que té com a objectiu combatre la corrupció i el frau fiscal, que inclou un mecanisme català contra la corrupció, com ja va avançar Europa Press.





Un altre pretén rescatar serveis externalitzats i recuperar la gestió pública en un fons en el qual exigeixen que es defineixin propostes "concretes", com un programa de gestió integral de les emergències, eliminar la precarietat de la política cultural, i rescatar i fer públiques les autopistes catalanes.





Planteja crear un fons públic d'habitatge a tot Catalunya; un fons estructural de cohesió social i per a la garantia d'ingressos pensat per desenvolupar la renda garantida de ciutadania; crear una Banca pública catalana; un Banc de Terres i fons específics d'ajuda a la cooperació, a la lluita contra el canvi climàtic, de defensa del patrimoni natural, de polítiques d'igualtat contra la violència de gènere i de lluita contra la violència masclista.