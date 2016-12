Rosell demana afrontar la qüestió catalana "sense eslògans ni paraules buides"

El president de la CEOE, Joan Rosell, ha advocat per afrontar amb diàleg", i sense eslògans ni paraules buides" el tema identitari català que, segons ha recordat, "ve de molt lluny", i ha apel·lat a les parts a cercar la "osmosi" o influència recíproca per intentar resoldre-ho.





Així ho ha assenyalat durant la seva intervenció en Els esmorzars informatius d'Europa Press, on ha assegurat que a Catalunya "no hi ha cap fractura social, sinó divisió d'opinions".





Rosell, que abans de liderar la CEOE va presidir "durant diversos anys" la patronal catalana Foment del Treball, ha assenyalat que en revisar documents de fa un segle aquest problema ja estava latent. Així, ha recordat que en 1898 una representació dels empresaris catalans es va entrevistar amb la Reina regent Maria Cristina, a la qual van plantejar "coses similars" a les que s'estan promovent en l'actualitat.





Després de constatar que a Madrid "no s'entén el que passa allà", ha advocat perquè en primer lloc tots facin un esforç per explicar-se bé, "sense eslògans ni paraules buides".





"Solien referir-se als catalans com pesseters però aquest és un tema més de sensibilitat, de cor, i això no s'entén", ha lamentat Rosell, per afegir que els membres »de l'estructura de l'Estat" no solen anar a Catalunya, i que els polítics "només hi passen unes hores agafen l'AVE i es fan", de manera que els ha demanat que passin més temps en aquesta comunitat autònoma.





"Com que aquest tema no s'ha sabut resoldre en els últims segles, intentem afrontar ara", va apel·lar. Finalment, va revelar que un amic li va regalar recentment un llibre narrant la biografia de Macià, un coronel de l'Exèrcit espanyol que va acabar sent un independentista, que ell es va llegir en unes hores. "L'hem de traduir i veure els arguments", va instar.





"M'agradaria que els catalans es poguessin posar en la perspectiva d'aquí i viceversa. Cal buscar l'osmosi", ha conclòs.