La població catalana remunta a 2015 per l'augment de les persones grans

La població resident a Catalunya és de 7.448.332 persones a 31 de desembre de 2015, el que representa un creixement de 23.578 habitants -3,2 per mil- respecte a 2014 i constitueix un canvi de tendència respecte als tres anys anteriors.





Segons estimacions de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), l'augment és el resultat d'un creixement natural de 5.584 persones 70.450 naixements menys 64.886 defuncions, un saldo migratori amb la resta d'Espanya de 5.103 persones i amb l'estranger de 12.891 persones.





La població ha crescut en 18 comarques, principalment en les més poblades, però ha disminuït en 23 i l'Aran, majoritàriament les d'interior i de muntanya.





Les comarques que han crescut més han estat les del Moianès (8,7 per mil), el Garraf (7,4) i el Vallès Occidental (6), mentre que les que han perdut més població hi ha el Priorat (-17,9 per mil), el Pallars Jussà (-13,8) i la Ribera d'Ebre (-13,7).





Els principals augments percentuals de població es localitzen a la població major de 85 anys, per l'elevada esperança de vida i perquè les generacions que arriben a aquestes edats són cada vegada més nombroses.





En canvi, la població de 25 a 39 anys és la que disminueix més, pel trànsit de les generacions plenes cap a edats majors de 40 anys.





2.294 PERSONES CENTENÀRIES





Les tendències en els extrems de la piràmide poblacional són oposades, ja que mentre la població de 0 a 4 anys disminueix, la centenària augmenta i arriba a les 2.294 persones en 2015.





L'envelliment de la població presenta diferències importants en els àmbits territorials, ja que a les Terres de l'Ebre hi ha 151 persones de 65 anys o més per cada 100 menors de 15, sent al Camp de Tarragona l'únic on la població de 65 anys o més és inferior a la d'entre 0 i 14 anys.





A Catalunya hi ha hagut més naixements que defuncions durant 2015, amb un creixement natural de 5.584 persones, però en 22 comarques la xifra de morts ha estat superior a la de naixements.





Sobre el saldo migratori amb l'estranger, el Barcelonès, amb un saldo de 11.245 persones, destaca clarament entre el grup format per 22 comarques i l'Aran amb un saldo positiu, mentre que en les que el tenen negatiu sobresurten el Segrià (-634) , la Selva (-242) i el Gironès (-105).





El saldo migratori interior -amb la resta de Catalunya i la resta d'Espanya- ha estat negatiu en un grup de 22 comarques i l'Aran, i entre les que ho tenen positiu figuren al Vallès Occidental (2.052), el Maresme (1.306) i Baix Llobregat (1.276).