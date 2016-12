El CAC demana "revisar a fons" el sistema de filtrat dels tuits que apareixen a la televisió

El tuit que es pot llegir a la imatge és un pels que el CAC ha actuat d'ofici





El ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha aprovat un acord en el qual constata la necessitat que la Corporació Catalana de Mitjans Àudiovisuals (CCMA) "revisi a fons" els sistemes i protocols de filtratge dels missatges de les xarxes socials que apareixen sobreimprimidos a la pantalla del televisor.





L'acord, adoptat per unanimitat, conté un segon punt en el qual es requereix a la CCMA que comuniqui al CAC, en el termini màxim de tres mesos, les mesures preses per aconseguir que la participació de l'audiència sigui objecte d'una moderació i de un filtrat que "eviti la difusió de comentaris contraris a la convivència i el respecte", ha informat l'organisme regulador aquest dimecres en un comunicat.





Així mateix, sol·licita que les mesures garanteixin una protecció suficient dels drets de terceres persones i el compliment del que estableix el 'Llibre d'estil' de la CCMA.





El CAC ha actuat per l'aparició en pantalla de tres tuits sobreimpressionats al programa 'Més 324' el 7 de novembre que feien referència al coordinador general d'Unió, Ramon Espadaler, ia la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, dels quals va iniciar l'actuació d'ofici, malgrat que posteriorment va rebre una queixa del partit democristià.





El tuit sobre Espadaler assenyalava: 'El poble català ha parlat clar respecte a UDC. Cal apuntar al capdavant, si no aquests polítics zombies no deixen de moure ', mentre que un dels de Santamaría deia:' La Sra de Santamaría és tan mini que per menjar sopa no li és necessari cullera. La seva boca queda a l'altura del plat, just en el bigoti'.





L'acord recorda que els mitjans públics tenen com a missions específiques del servei públic la promoció activa de la convivència cívica, el desenvolupament plural i democràtic de la societat, i el coneixement i respecte a les diverses opinions.





L'organisme regulador assenyala que el tuit sobre Espadaler fa servir elements que es poden entendre com a agressius, i respecte al de la vicepresidenta afirma que són inadequats, malgrat estar emparats en la llibertat d'expressió, es produeixen en un espai sobre actualitat informatiu.





El CAC conclou que, davant és conjuntura, es manifesta la necessitat d'augmentar l'exigència i eficàcia per part dels responsables editorials de la CCMA en el filtrat dels missatges generats per l'audiència que, mitjançant les xarxes socials, apareixen sobreimpressionats a la pantalla .