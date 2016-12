Millo demana al Govern "no insistir en una posició enrocada" després de la notificació del TSJC

La alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el delegat del Govern a Barcelona, Enric Millo, han acordat crear un espai permanent de diàleg per abordar els reptes de la ciutat que requereixen la participació del Govern central, en la qual tractaran assumptes com l'estació de la Sagrera, el finançament del transport públic i l'habitatge.





Millo ha explicat en roda de premsa després de la reunió, que ha durat més de dues hores i ha valorat positivament, que han acordat crear aquest espai per potenciar la seva col·laboració amb l'Ajuntament pels seus ciutadans i perquè "Barcelona, sense cap dubte, és la millor ambaixadora de la marca Espanya ".





Ha assenyalat que ha discrepat amb Colau sobre el Centre d'Internament d'Estrangers (CIE), que ell defensa i Colau rebutja, i que no han abordat l'assistència de l'alcaldessa a la cimera sobre el referèndum d'aquest divendres perquè creu que no li correspon , encara que ha dit: "Serà il·lustratiu conèixer aquí quina posició manté cadascú, perquè pot ser que siguin matisadament diferents".





MILLO CONTRARI A L'REFERÈNDUM





El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, ha demanat a la Generalitat "no insistir en una posició enrocada i en comprometre en alguna cosa que sap que no poden fer", després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi notificat al Govern la investigació que el Tribunal Constitucional (TC) ha obert per la resolució del referèndum.





Preguntat pels periodistes després de reunir-a l'Ajuntament de Barcelona amb l'alcaldessa, Ada Colau, Millo ha demanat diàleg i ha recordat que s'ha dit per "enèsima vegada" que el referèndum no pot celebrar-se, pel que ha reclamat a l'executiu del president Carles Puigdemont no afegir més confusió.

"És necessari utilitzar el diàleg com a instrument per trobar altres camins i fórmules de solució per als problemes que hi ha a la base de les relacions entre la Generalitat i el Govern" central, ha dit Millo, que ha avisat que aquest camí actual no porta enlloc i no facilita trobar solucions.

Preguntat per la sentència del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) que obliga els bancs a tornar tot el cobrat per la clàusula sòl, ha destacat que obliga a revisar els procediments fets fins ara i que "respectaran la decisió, com no pot ser d'una altra manera ".

"Som respectuosos amb les resolucions judicials, tant si agraden com si no agraden", ha reiterat Millo sobre la resolució del TJUE, que considera abusives aquestes clàusules i obliga tornar la totalitat del cobrat des de l'inici del contracte hipotecari, i no únicament a partir de maig de 2013, com va determinar el Tribunal Suprem (TS).





MINUT DE SILENCI









L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha encapçalat un minut de silenci per l'assassinat de la doctora Victòria Bertran a mans del seu marit, el periodista Alfons Quintà, acompanyada pel delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, amb el qual s'ha reunit en una trobada que han interromput per participar en l'acte per la víctima.

També han estat presents altres membres del govern municipal i dels grups de l'oposició, a més de treballadors municipals i ciutadans que s'han sumat al minut de silenci, guardat dins el protocol per violència masclista que va aprovar l'Ajuntament a l'estiu i que s'ha activat per primera vegada.

L'Ajuntament ha penjat a la seva façana un cartell lila amb el missatge 'Ni una menys', dins d'aquest protocol per violència masclista, activat després que Quintà assassinés Bertran dilluns amb una escopeta i després se suïcidés, com apunta la investigació.