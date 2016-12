La Generalitat es dorm a la palla després de l'advertència dels Mossos d'amenaça terrorista

Els Mossos d'Esquadra han demanat "tranquil·litat" a la ciutadania perquè l'amenaça terrorista no ha canviat a Catalunya després de l'atemptat aquest dilluns en un mercat nadalenc de Berlín, i ha recordat que el nivell d'alerta es manté al nivell quatre sobre cinc.

"No tenim cap informació operativa, tàctica o d'intel·ligència estratègica que indiqui que a Catalunya hi hagi cap amenaça concreta cap a un punt de la geografia ni un punt d'interès o possible objectiu", ha dit en roda de premsa el portaveu de la policia catalana, Xavier Porcuna.

Ho ha manifestat després de referir-se al ofici que la Comissaria General de Seguretat de la Policia Nacional ha enviat als caps superiors perquè s'aborden en les Juntes Locals de Seguretat i les Comissions de Coordinació "les mesures de protecció que impedeixin atacs similars" amb camions de gran tonatge, com els de Niça o Berlín.

En el document, la Policia Nacional insta els ajuntaments a extremar les mesures de seguretat bloquejant accessos de les zones més concorregudes durant les festes nadalenques amb pilons, grans testos i cotxes patrulla.

Porcuna ha afirmat que aquest ofici els ha "sorprès", ja que l'àmbit de la seguretat ciutadana i la prevenció és una competència de la Conselleria d'Interior i la Generalitat fixada en l'Estatut que exerceixen els Mossos, en el marc del Programa operatiu específic antiterrorista que s'aplica des de 2015, quan es van produir els primers atemptats a França.

REBUTJA MESURES "SISTEMÀTIQUES"

El portaveu ha assegurat que s'està treballant "des de fa setmanes" a nivell de coordinació i anàlisi per compartir la informació necessària per tal de detectar els riscos existents en col·laboració amb la policia local en punts d'interès policial, com els mercats nadalencs.

Ha rebutjat que els Mossos estudien col·locar elements físics en els accessos a espais molt concorreguts com ha fet França "de manera sistemàtica", però sí analitza determinats espais a protegir amb diferents mesures, si bé no ha volgut concretar els llocs amb més risc.

Així, la policia catalana està analitzant "la mesures més adequades de contenció" --com testos, pilons i barreres de formigó, les trucades New Jersey-- en funció de l'espai, del nombre de persones i del nivell d'amenaça de cada moment, ha precisat.

Preguntat per si a Barcelona es podrien instal·lar New Jersey, Porcuna ha sostingut que "és possible" que es col·loquin en algun mercat, encara que ha insistit que el substancial és que no hi ha cap canvi d'informació que pugui espantar la població.

"Ja estem tenint en compte totes les qüestions de mobiliari urbà, la necessitat de posar mitjans de contenció física perquè hi hagi menys vulnerabilitat en cas que algú vulgui fer mal", ha expressat però ha deixat clar que no s'està fent com a conseqüència del atac de Berlín.

ACTUALITZEN INFORMACIÓ

Segons ha assegurat, els punts d'interès del programa antiterrorista que investiguen segueixen sent els mateixos, i ara s'està fent una "actualització de la informació", a través de la Taula de Coordinació Antiterrorista que es reuneix amb periodicitat per adequar dispositius.

Precisament, aquest dimarts es va reunir aquest organisme i ha constatat que "no hi ha hagut cap canvi a nivell d'amenaça ia nivell operatiu no hi ha cap risc específic que amenaci Catalunya ni creï un nivell d'alarma innecessari entre la població", segons l'intendent.