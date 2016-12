Els problemes interns del PSC de Sabadell causen l'abandonament de dos regidors

Els regidors del PSC de Sabadell Lluís Monge i Carles Bosch han abandonat el partit per, entre altres qüestions, "problemes interns", i han passat a ser regidors no adscrits, i així es visualitzarà en el pròxim ple municipal que està previst celebrar-se aquest dijous .

Amb aquesta marxa, la formació passa de cinc a tres representants, sent la cinquena força; la decisió, tal com ha explicat Monge és fruit de les dinàmiques del partit en els últims temps, amb "poca activitat i mal gestionada; problemes interns i intents de carregar-se a companys".

Per aquesta raó, Monge i Bosch han decidit impulsar una altra proposta que prevalgui "l'interès de la ciutat", en la línia del grup de treball que havien desenvolupat dins el si del partit, juntament amb altres persones, que, com s'ha dit, el grup socialista s'ho va prendre com un enfrontament i no una oportunitat.

En aquest sentit, Monge ha lamentat que "el PSC estigui anquilosat en unes fórmules d'aparells de partit, en què la gent es reparteix cadires i quan veuen que hi ha persones treballant hi ha por que se les treguin", però ha subratllat que aquest grup de treball no les buscava.

Monge, que al gener hagués complert 30 anys de militància, ha admès un cert dolor per aquest adéu, però ha assegurat que a partir d'ara seran "oposició constructiva", sense estar sotmès a unes sigles.

EL PARTIT DEMANA LES ACTES

El portaveu del PSC a Sabadell, Josep Ayuso, ha declarat als mitjans que els han demanat les actes de regidor i ha definit el moviment de Monge i Bosch de "transfuguisme i té un component de traïció", no només a ell també l' projecte socialista i ha justificat la seva reclamació per la deixadesa de les seves responsabilitats polítiques que havien mostrat en els últims mesos.

Ayuso ha valorat amb optimisme el nou escenari per l'agrupació socialista amb tres regidors i l'ha analitzat com una oportunitat per passar pàgina.