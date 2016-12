Una quinzena d'organitzacions empresarials vinculades a Terrassa han elaborat el Manifest empresarial per una Terrassa d'oportunitats i de creixement industrial i econòmic en el qual expressen la seva desconfiança sobre el procés de remunicipalització de l'aigua impulsat per l'Ajuntament.

El text ha qualificat aquesta mesura de ideològica i lamenta que no s'ha estudiat més detingudament, ja que la gestió municipal comportarà un sobrecost per la condicions professionals dels treballadors de Mina d'Aigües de Terrassa --la concessionària de l'aigua a la cocapital del Vallès Occidental--.

Han sostingut que el consistori no podrà mantenir el preu i "difícilment" continuar amb la millora de la gestió, la qualitat, la tecnologia i la innovació, i d'aquesta manera les empreses pagaran més per l'aigua, el que auguren que no ajudarà a que Terrassa sigui més competitiva, industrial i igualitària.

"Hauria de fer-se menys exercicis d'ideologia i fer més números sobre aquest tema", diu el manifest, que recorda que la responsabilitat del consistori i dels seus càrrecs polítics i tècnics és directa.

COMPTES

A més, creuen que suposarà una contradicció amb la Llei d'Estabilitat Pressupostària que marca que la gestió pública directa no pot ser més cara que la privada.

Les organitzacions han reclamat "màxima transparència" per complir aquesta legislació, i han criticat que els debats del procés participatiu de l'aigua s'assemblen poc al seu anunci inicial, remarcant que primer es prenen les decisions en el ple i després es fa una ficció de procés participatiu per justificar el que s'ha acordat.

El manifest també ha mostrat preocupació per com l'administració local afronta "la col·laboració publicoprivada i les iniciatives empresarials", i reclama que es recondueixin les mesures preses per generar un clima de confiança com a conseqüència del diàleg.

"Els empresaris estem preocupats, perquè sentim el compromís de continuar apostant per Terrassa, però ens agradaria que les actuals conductes sobre el tema de l'aigua es reconduïssin per definir i liderar el futur estratègic de la ciutat", afirmen en el text.

Entre els signants figuren la patronal Cecot, el Gremi de Construcció del Vallès; el Gremi de la Fusta; el Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Terrassa i Comarcal, i la Unió Empresarial Metal·lúrgica, entre d'altres.